Tokat Belediyesi 5 bin aileye gıda yardımı yaptı
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Tokat Belediyesi 5 bin aileye gıda yardımı yaptı

Tokat Belediyesi 5 bin aileye gıda yardımı yaptı
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 5 bin aileye gıda kolisi yardımı yaptıklarını söyledi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 5 bin aileye gıda kolisi yardımı yaptıklarını söyledi.

Tokat Belediyesi, ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak amacıyla gıda kolileri hazırladı.

Sosyal Market ve Aşevi tarafından hazırlanan gıda kolileri, yine Sosyal Market ve Aşevi personelleri tarafından belirlenen dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yaptığı açıklamada, temel belediyecilik çalışmalarının yanı sıra sosyal belediyecilik anlayışıyla da vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

On bir ayın sultanı ramazan ayında da vatandaşlarla salgın nedeniyle iftar yapamadıklarını anlatan Eroğlu, "İhtiyaç sahibi, kimsesi olmayan ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızın gönül kapılarını çalmaya, gönüllerine girmeye devam ediyoruz. Bu amaçla 5 bin gıda kolisi hazırladık. Bu gıda destek kolilerimizi dar gelirli ve 65 yaş üstü kimsesi olmayan vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyoruz. Böylece vatandaşlarımızın iftar sofralarına katkı sağlamış oluyoruz. Böylesi mübarek aylarda ve yaşadığımız pandemi gibi zor bir süreçte, devletimizin imkanlarını halkımız için, esnafımız için kullanmaya, onlara ulaştırmaya, bugün olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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