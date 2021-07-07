Meşhur Çameli fasulyesi, kara sabanla sürülen tarlalarda toprakla buluşuyor
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Meşhur Çameli fasulyesi, kara sabanla sürülen tarlalarda toprakla buluşuyor

İhlas Haber Ajansı / Hasan Durna - Haberler | Ekonomi

Meşhur Çameli fasulyesi, kara sabanla sürülen tarlalarda toprakla buluşuyor Denizli'nin Çameli ilçesinde üretilen meşhur Çameli Fasulyesi tohumları bu yılda eşeklerle kara sabanla sürülen tarlalarda toprakla buluşturuldu.

Meşhur Çameli fasulyesi, kara sabanla sürülen tarlalarda toprakla buluşuyor

DENİZLİ - Denizli'nin Çameli ilçesinde üretilen meşhur Çameli Fasulyesi tohumları bu yılda eşeklerle kara sabanla sürülen tarlalarda toprakla buluşturuldu. Susuz, organik olarak üretilen fasulyeler eylül ayında hasat edilecek.

Denizli'nin ürettiği fasulyesi ile ünlü Çameli ilçesinde bu yılda eşeklerle kara sabanla sürülen tarlalarda fasulye tohumları toprakla buluşturuldu. Meşhur fasulye tohumlarının üzeri, yine eşeklere bağlanan sürgü yardımı ile kapatılıyor. Bir dönüme 10 kilogram ekilen meşhur Çameli fasulyesi tohumlarından eylül ayında yapılacak hasatta yaklaşık 300 kilogram ürün alınması hedefleniyor.

Çameli'nde tarlaların traktörle de sürülebildiğini ancak, traktörle yapılan fasulye ekiminde tohumun derine düşme, filizlenememe riskinin olduğuna dikkat çeken meşhur Çameli fasulyesi üreticisi Muharrem Boylan, dededen kalma yöntemle eşek yardımıyla kara sabanlarla fasulye ekiminin yapılacağı tarlaları sürdürmeyi tercih ettiklerini söyledi. Çameli fasulyesinin yaşta tüketilebileceğini ama kuru fasulye üretimini tercih ettiklerine dikkat çeken Boylan, kuru fasulyenin kilogramının geçen yıl 15 TL'den satıldığını vurguladı.

Çameli fasulyesi üreticisi Muharrem Boylan, "İki kişi eker fasulyeyi. Biri sürerken diğeri de ayarlı bir şekilde tohumunu atar. O zamanda dengeli tohum atılarak daha verimli olur. Mayıs gibi ekilerek Eylül ayında hasat edilir. Dönümünde ise 300 kilograma yakın verim elde edilir. Yemeği de lezzetli olur ve hatta ben bir ara yemeği pişirdim ve kokusu komşulara da gitmiş. Hemen geldiler ve bende aç kalınca daha büyük tencere yaparak hep beraber yedik. Fasulyenin içinde Omega 3 gibi saymakla bitmeyen ve insan vücut direncini iyi arttırır. Çameli ilçesinde yaklaşık 100 dekarlık alanda yılda toplam 800 ton civarında kuru fasulye üretimi yapılıyor" dedi.

Meşhur Çameli fasulyesi, kara sabanla sürülen tarlalarda toprakla buluşuyor
Meşhur Çameli fasulyesi, kara sabanla sürülen tarlalarda toprakla buluşuyor
Meşhur Çameli fasulyesi, kara sabanla sürülen tarlalarda toprakla buluşuyor
Meşhur Çameli fasulyesi, kara sabanla sürülen tarlalarda toprakla buluşuyor
Meşhur Çameli fasulyesi, kara sabanla sürülen tarlalarda toprakla buluşuyor
Meşhur Çameli fasulyesi, kara sabanla sürülen tarlalarda toprakla buluşuyor
Meşhur Çameli fasulyesi, kara sabanla sürülen tarlalarda toprakla buluşuyor
Meşhur Çameli fasulyesi, kara sabanla sürülen tarlalarda toprakla buluşuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Durna

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