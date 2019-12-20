Tohumcular Birliği Başkanı Akcan: "Türkiye'de GDO'lu tohum yok"

20.12.2019 12:30 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:30

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Başkanı Savaş Akcan, GDO'lu tohum üretmenin, ticaretini yapmanın ve ülkeye getirilmesinin hapisle cezalandırıldığını belirterek, "Türkiye'de GDO'lu tohumun bulunmadığını" söyledi.

Akcan, TÜRKTOB'da düzenlediği basın toplantısında, ülke tarımının en başarılı alanlarının başında tohumculuğun geldiğini vurguladı.

Tarımın girdi maliyetlerinin yüksekliğinden söz ederken gübre, mazot ve tohumun ön plana çıktığını anlatan Akcan, "Aslında tohum da tarımsal ürün. Yani mazot pahalı olursa tohum da pahalı olur. Tohum üretmek için de mazot, elektrik ve su harcıyorsunuz." diye konuştu.

Tarımsal girdilerin artmasının ülke tarımın olumsuz etkilediğine işaret eden Akcan, artan maliyetlerin çiftçilerin uluslararası alanda rekabet gücünü düşürdüğünü dile getirdi.

GDO'lu tohuma ilişkin yasaya da değinen Akcan, bu kapsamda GDO'lu tohum üretmenin, ticaretini yapmanın ve Türkiye'ye getirmenin hapisle cezalandırıldığını söyledi.

"Türkiye'de GDO'lu tohum yok." ifadesini kullanan Akcan, bu konuda kendilerine bir ihbar ulaşmadığını, bugüne kadar GDO'lu tohum sattığı için ceza alan kimse olmadığını kaydetti.

Hibrit tohumun GDO'lu tohumla ilgisinin bulunmadığının altını çizen Akcan, hibrit tohumun kısırlaştırıldığına dair resmi bir belgeyle karşılaşmadığını anlattı.

"Sertifika, tohumun kimlik kartıdır"

Sertifikası olmayan tohuma karşı olduklarını belirten Akcan, "Yerli tohumla ilgili bir derdimiz yok. Sertifika, tohumun kimlik kartıdır. Sertifika devlet tarafından tescillendikten sonra veriliyor. Çiftçilerde sertifikaya güvenerek tohum alıyor." dedi.

Akcan, Türkiye'nin tohum konusunda İsrail'e bağımlı olmadığına dikkati çekerek, tohumculuk sektöründe söz konusu ülkenin payının çok düşük olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin yıllık tohum ithalatının yaklaşık 178 milyon dolar, ihracatının ise 152 milyon dolar olduğunu belirten Akcan, "Milli tohumu deneyenlere hükümet tarafından teşvik verilmesi gerekli. Bu sayede ithalat yarıya inebilir." diye konuştu.

Akcan, TÜRKTOB ve alt birliklerinin, Ekonomik İş Birliği Ülkeleri Tohumcular Birliği (ECOSA) yönetimini devraldığını da ifade ederek, Türk tohumculuğunu, Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, İran, Pakistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan'da daha fazla ön plana çıkarmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA