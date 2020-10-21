TOGG'dan yerli otomobilin fabrikasının inşaatıyla ilgili paylaşım

TÜRKİYE'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli otomobilinin üretileceği fabrika inşaatında çalışmalar sürüyor.

TÜRKİYE'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli otomobilinin üretileceği fabrika inşaatında çalışmalar sürüyor. TOGG'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, fabrika inşaatında şimdiye kadar 100 bin metreküp kazı yapıldığı, 9 bin 400 zemin güçlendirme kolonu üretildiği ve 46 bin ton çimento kullanıldığı belirtildi.

Türkiye'nin yüksek teknolojili ilk yerli otomobilinin üretileceği fabrikanın temeli, 18 Temmuz'da Bursa'nın Gemlik ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla atılırken, çalışmalar hızla devam ediyor. TOGG'un sosyal medya hesabında, inşaatın son halinden kısa görüntü yayınlanırken, "Bugüne kadar 100 bin metreküp kazı ve 15 bin metreküp dolgu yapıldı. 9 bin 400 adet zemin güçlendirme kolonu üretildi. 46 bin ton çimento kullanıldı. Boya ve enerji binalarımızın temel güçlendirme çalışmaları tamamlandı. Gemlik'te çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin" denildi.

Kaba inşaatın 12 ay sürmesi beklenen fabrikadaki çalışmaların, 2021 yılı itibarıyla bitirilmesi planlanıyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından inşa edilen tesisin maliyeti, 22 milyar TL olacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından da yol, ıslah ve altyapı çalışması yapılacak alan; limana, serbest bölgeye ve tedarik sanayiye yakınlığıyla biliniyor. Yıllık 175 bin aracın üretileceği tesisin inşaatında 2 bin kişinin çalışacağı, 2032 yılına kadar da fabrikadaki üretimde 4 bin 323 kişinin istihdam edilmesi öngürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İRTEM