TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nda 2020-2021 Sezonu Basketbol Şampiyonlar Ligi eleme turları ve normal sezon grup kuraları çekildi.

2020-2021 Sezonu Basketbol Şampiyonlar Ligi eleme turları ve normal sezon grup kuraları çekildi. TOFAŞ Basketbol Takımı, B Grubu'nda mücadele verecek.

TOFAŞ'ın FIBA Basketball Champions League'deki (BCL) rakipleri belirlendi. 2020-2021 Sezonu eleme turları ve normal sezon grup kura çekimi töreni İsviçre'nin Mies bölgesindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleştirilirken, tarihinin en güçlü sezonu geçirecek olan Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde kuraya 6. torbadan katılan TOFAŞ Basketbol Takımı, Çekya'dan ERA Basketball Nymburk, Rusya'dan Nizhny Novgorod, Fransa'dan JDA Dijon Basket, İspanya'dan Casademont Zaragoza, Macaristan'dan Falco KC Szombathely, Polonya'dan MKS Start Lublin'in yanı sıra eleme turundan gelecek (Iraklis vs Keravnos/ Dnipro vs Groningen) eşleşmelerinin galibiyle B Grubu'nda eşleşti.

32 Takımın 8'erli 4 grupta yer aldığı turnuvada normal sezon grup maçları 13 Ekim 2020'de başlayacak ve müsabakalar rövanş usulü oynanacak. Gruplarında ilk 4 sırayı alan ekipler, son 16 turu ve ardından Dörtlü Final'e kalacak kulüpleri belirleyecek çeyrek finallerde mücadele edecek. Kupayı kazanan kulüp 1 milyon avroluk ödülün sahibi olacak.

B GRUBUERA Basketball Nymburk (1. Torba)Nizhny Novgorod (2. Torba)JDA Dijon Basket (3. Torba)Casademont Zaragoza (4. Torba)Falco KC Szombathely (5. Torba)TOFAŞ (6. Torba)MKS Start Lublin (7. Torba)

Iraklis vs Keravnos/ Dnipro vs Groningen (8. Torba/ Eleme Turu)

Kaynak: DHA