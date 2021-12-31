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Otomotiv devi Tofaş, üretime geçici olarak ara veriyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tofaş, Bursa'daki fabrikasında yıl sonu envanter sayımı ve üretim hatlarında yapılacak planlı bakım ve yatırım çalışmaları sebebi ile 1-9 Ocak 2022 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verecek.

Tofaş, yeni yılın ilk günlerinde üretime ara verecek. Otomotiv devi konu hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimiz Bursa Fabrikasında yıl sonu envanter sayımı ve üretim hatlarında yapılacak planlı bakım ve yatırım çalışmaları sebebi ile 1 Ocak 2022 - 9 Ocak 2022 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verilecektir. Fabrikamız 10 Ocak 2022 Pazartesi günü üretime başlayacaktır"

ÇİP KRİZİ NEDENİYLE DE ÜRETİME ARA VERMİŞTİ

Tofaş, küresel otomotiv sektöründe yaşanan çip krizi nedeniyle de 2021 yılında üretime ara vermek zorunda kalmıştı. Şirket, 19 Mart-5 Nisan tarihleri arasında üretimi iki hafta askıya almıştı.

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