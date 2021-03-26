Son dakika haberi... TOBB ve Visa "Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder" kampanyası başlattı
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Son dakika haberi... TOBB ve Visa "Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder" kampanyası başlattı

Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi... TOBB ve Visa 'Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder' kampanyası başlattı

Son dakika haberleri: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Visa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde küçük işletmelerin faaliyetlerine devam etmelerini desteklemek üzere "Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder" kampanyası başlattı.

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Visa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde küçük işletmelerin faaliyetlerine devam etmelerini desteklemek üzere "Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder" kampanyası başlattı.

TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, tüm dünyada ve Türkiye'de küçük işletmeler, salgın sürecindeki yeni koşullar altında faaliyetlerini sürdürmeye çalışırken, aynı zamanda faaliyetlerini online ortama taşıma ve dijital ödeme kabul etme zorunluluğu ile karşı karşıya kaldı.

Visa tarafından gerçekleştirilen Avrupa'da KOBİ'ler araştırması, küçük işletmelerin yüzde 65'inin şirketlerinin geleceği konusunda endişelerini ortaya koydu.

Şirketin gerçekleştirdiği bir başka araştırmaya göre de tüketiciler, alışverişlerini kendi mahallelerindeki küçük işletmelerden yapma çağrısını farkındalık yaratması açısından olumlu karşılıyor ve destekliyor.

"Yaptığımız alışverişle küçük işletmelere destek olalım"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KOBİ'lerin ülke ekonomisinin bel kemiği olduğunu, ekonomide salgından en çok küçük işletmelerin etkilendiğini bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, küçük işletmelerin salgının başlangıcından bu yana kapalı kaldıklarını veya tam kapasiteyle çalışamadıklarını belirterek, "Bu durum masraflarını karşılayamamalarına, finansmana erişimde zorluk çekmelerine, tedarik zincirlerinde ise aksamalara yol açtı. Şimdi ise kontrollü normalleşme dönemiyle ekonomide bir canlanma görüyoruz. Bu canlanmanın en önemli kaynağı ise tüketici harcamaları. Bu harcamaları doğru kanalize etmemiz halinde ekonomik toparlanmayı çok daha hızlı sağlayacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

KOBİ'lerin istihdamın can damarları da olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla bu canlanma esnasında da tüketiciler olarak küçük işletmelere destek olmamız, ekonominin daha hızlı toparlanmasını, küçük işletmelerin faaliyetlerine kaldıkları yerden devam etmelerini, tedarik ve değer zincirlerinin de tekrar sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlayacak. İşte bu kapsamda TOBB ve Visa olarak 'Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder' kampanyasına başlıyoruz. Bu kampanyayla tüketicilerin yaptıkları alışverişle küçük işletmelere destek olabileceklerini vurgulamak, yapılacak bir alışverişin küçük işletmeler nezdinde çok önemli olduğunu ifade etmek istiyoruz. Küçük işletmelerin sesleri hiç bitmesin, hayatlarımızdaki yerleri hiç eksilmesin istiyoruz ve tüm herkesi bu kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz."

"Küçük işletmelerden alışveriş yapmanın faydaları konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyoruz"

Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel de küçük işletmelerin ekonomik hayatı olduğu kadar, toplumsal hayatı da zenginleştirdiğinin altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Visa olarak dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu işletmelerin faaliyetlerini sağlıklı biçimde sürdürebilmelerine çok önem veriyoruz. Visa'nın Avrupa'da 3 yıldır yürütmekte olduğu 'Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder' kampanyasını TOBB iş birliğiyle ülkemizde hayata geçirerek küçük işletmelerden alışveriş yapmanın ekonomimize ve toplumumuza faydaları konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Bu çağrımız ile 'küçük işletmelerin sesleri hiç bitmesin, hayatlarımızdaki yerleri hiç eksilmesin' diyoruz."

Visa, "Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder" çağrısını daha geniş kitlelere ulaştırmak için gerçek küçük işletme sahip ve çalışanlarının rol aldığı bir reklam filmi de hazırladı.

Son dakika haberi... TOBB ve Visa 'Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder' kampanyası başlattı
Son dakika haberi... TOBB ve Visa 'Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder' kampanyası başlattı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

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