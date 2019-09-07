07.09.2019 00:30

TMSF Başkanı Gülal: "Yönetmeye başladığımız şirketler yüzde 36 büyüdü"

Rıdvan Dilmen, Uğur Soğutma'nın tanıtım yüzü olacak

AYDIN - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Muhittin Gülal, yönetimini devraldıkları Uğur Soğutma'nın Nazilli üretim tesislerinde yaptığı açıklamada, ülke genelindeki 875 şirketin devraldıkları günden bu yana yüzde 36 seviyesinde büyüdüğünü açıkladı.

TMSF Başkanı Muhittin Gülal, Uğur Soğutma'nın tanıtım yüzü olarak görev yapacak olan Rıdvan Dilmen ile sözleşme imzaladı. Uğur Soğutma'nın Nazilli'de bulunan üretim tesislerinde gerçekleştirilen imza törenine Uğur Soğutma Ceo'su Yusuf Öksüzömer, Uğur Soğutma Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ragıp Çelebi de katıldı.

Törenin açılışında konuşan TMSF Başkanı Muhittin Gülal, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra devraldıkları şirketler hakkında genel bilgi verdi. TMSF olarak devraldıkları şirketlerin büyüdüğünü belirten Başkanı Muhittin Gülal, kayyum ile yönetilen şirketler hakkında yaptığı açıklamada, "875 şirketimiz var. Bunların öz sermayesi 23.5 milyar lira. 60.9 milyar lira aktif büyükleri var. 44 bin 560 çalışanımız var. Bu şirketleri devraldığımızda aktif büyüklükleri 44.7 miyar liraydı. Yüzde 36 seviyesinde büyüdüler. Şu anda 60.9 milyar lira seviyesine geldi" diyerek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"En önemlilerinden biri Uğur Soğutma"

Uğur Soğutma'nın TMSF yönetiminde Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olduğunu ve 2018 yılında 134 milyon TL ile vergi rekortmeni olduğunu hatırlatan TMSF Başkanı Muhittin Gülal, "Uğur Şirketler Grubu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredildikten sonra 2018 yılında yerli sermaye ve üretim, ihracat, istihdam ve vergi ödeyerek bir rekora daha imza attı. FETÖ/PDY darbe girişiminden sonra, mahkeme kararıyla TMSF kayyumları tarafından yönetilen grup büyüyerek ülkenin en önemli sanayi kuruluşu haline geldi. 2 bin 500 kişiye istihdam sağlayan şirket Ege Bölgesi'nin ihracatta dünyaya açılan kapısı oldu. ARGE-ÜRGE yatırımlarına önem veren grubun en büyük şirketi Uğur Soğutma yüzde 100 yerli ve milli üretim ile pazar payını büyütüyor. Özellikle dondurucu dolap sektöründe lider olan ve her mağazanın vazgeçilmez ürünlerini üreten firma yakın gelecekte de tüm evlerin vazgeçilmez merkezi olacak. TMSF yönetiminde Uğur Soğutma, Uğur Motorlu Araçlar, Kuteks Medikal Tekstil ve Uğur Entegre Gıda şirketleri 4 farklı sektörde Türkiye'nin en çok binen 12 markasını barındırarak ilklere imza atıyor" dedi.

"Rakamlarla değerlendirdi"

Uğur Soğutma'nın çalışmalarını rakamlarla da değerlendiren TMSF Başkanı Gülal, "Yüzde 100 yerli sermaye ile Türkiye'nin en gözde kuruluşlarından biri. 2018 yılı ihracat cirosu 119 milyon dolar. İhracat yolculuğunun başından beri Ege Bölgesi'nin sektörel ihracat birincisi. 2 bin 500 çalışan sayısı ile bölgenin istihdam kaynağı oldu" dedi.

"Rıdvan Dilmen ile sözleşme imzalandı"

Önümüzdeki dönemde Nazilli'nin futboldaki yıldızı ile sanayideki yıldızını bir araya getirerek Uğur Soğutma'yı Rıdvan Dilmen ile tanıtacaklarını belirten TMSF Başkanı Gülal, Rıdvan Dilmen ile sözleşme imzaladı. Başkan Gülal, bu iş birliğinin gerek Nazilli'ye gerekse Uğur Soğutma'ya ciddi katkı sağlayacağını söyledi.

Rıdvan Dilmen: "Güzel duygular içindeyim"

Nazilli'de 15 Ağustos 1962'de arzuhalci Mehmet Lütfi Dilmen'in oğlu olarak bu iş birliğinden dolayı güzel duygular içinde olduğunu belirten Rıdvan Dilmen, "Dün Nazilli'nin kurtuluş günüydü. Nüfus kağıdında Nazilli yazan bir futbolcu olarak Nazilli'nin bu markasında tanıtım yapacak olmam Uğur Soğutma markasının yüzü olmam son derece mutluluk verici" dedi.

Kaynak: İHA