TKİ, 2 milyon ton kömürün üretimi ve taşınması işini ihale edecek

Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünce, 2 milyon ton kömürün üretimi ve taşınması işi ihale edilecek.

Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünce, 2 milyon ton kömürün üretimi ve taşınması işi ihale edilecek.

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Kütahya'da bulunan Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, By Panolarından üzeri açılmış ve açılmakta olan 2 milyon ton tüvenan kömürün üretilmesi ve üretilen kömürün Ömerler Lavvar Tesisi, Paçallama Tesisi ve stok sahalarına taşınması işini ihale edecek. İşin süresi ise işe başlama tarihinden itibaren 428 gün olacak.

İhale, 27 Temmuz saat 14.00'te TKİ Genel Müdürlüğünün ihale salonunda gerçekleştirilecek.

Ayrıca teklifler aynı tarih ve saatte elektronik posta vasıtasıyla da gönderilebilecek. İhale saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacak.

İstekliler teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecek. Tekliflerin geçerlilik süresi ise ihale tarihinden itibaren 120 gün olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı