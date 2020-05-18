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TKDK 'IPARD II 9.Başvuru Çağrı İlanı'na çıktı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) 1.2 milyar liralık destek paketi olan 'IPARD II 9. Başvuru Çağrı İlanı'na çıktı.

TKDK 'IPARD II 9.Başvuru Çağrı İlanı'na çıktı
18.05.2020 19:02 | Son Güncelleme: 18.05.2020 19:02

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) 1.2 milyar liralık destek paketi olan 'IPARD II 9. Başvuru Çağrı İlanı'na çıktı.

TKDK Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği'nin Katılım Öncesi Mali Yardım Kırsal Kalkınma kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin 'IPARD II 9. Başvuru Çağrı İlanı'na çıktığını duyurdu. Çağrı ilanının ardından TKDK Van İl Koordinatörlüğü de proje kabullerine başladı. Konuyla ilgili açıklama yapan TKDK Van İl Koordinatörü Dr. İbrahim Başak, çağrı ilanı kapsamında süt üreten tarımsal işletmeler, kırmızı et üreten tarımsal işletmeler, kanatlı eti üreten tarımsal işletmeler, yumurta üreten tarımsal işletmeler yüzde 50 ila yüzde70 oranlarında hibe desteğiyle destekleneceğini belirtti. İl Koordinatörü Dr. Başak, "Bu kapsamdaki projelere ülkemiz toplamında 104 milyon Euro, yani yaklaşık olarak 790 milyon TL hibe desteği sağlanacaktır. Bu yatırımlara yönelik projeler il koordinatörlüklerimiz tarafından 1 Haziran 2020 - 03 Temmuz 2020 (online başvurusu sistemi 30.06.2020 tarihinde kapanacaktır) tarihleri arasında kabul edilecektir. Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi, tıbbi ve aromatik bitkiler, süs bitkileri, mantar ve misel, fide ve fidan, çiçek soğanı yetiştiriciliği (açık alanda veya serada yapılması uygundur), arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi, zanaatkarlık ve katma değerli ürünler, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkları, yenilenebilir enerji yatırımları yüzde 55 - 65 hibe oranıyla desteklenecek" dedi.

IPARD yatırımlarında KDV muafiyeti bulunmadığını anımsatan Başak, "İlimizin IPARD 2 Programı 9. çağrı döneminde de en yüksek proje başvurusu alan, en yüksek sözleşme imzalayan illerden birisi olması için pandemi sürecinin elverdiği ölçülerde yoğun bir çalışma yapılacaktır. IPARD hibeleriyle ilimizde kırsal alanlarında rekabetçi, sürdürülebilir ve AB standartlarında yatırımlar daha da artacaktır. Bu süreçte kaynaklardan daha fazla yararlanarak daha çok yatırımı desteklemeyi hedefliyoruz. Arkadaşlarımız, yatırımcılara bilgiyi yerinde ve zamanında sunmak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Ayrıca, '444 8535 TKDK Yardım Masası' hattımız proje yapmak isteyen tüm yatırımcılara açıktır. Ayrıca yatırımcılar bilgi almak ve çağrı ilanı döneminde projelerini sunmak için TKDK Van İl Koordinatörlüğüne gelebilirler" diye konuştu.

Van'da yatırım yapmak isteyenleri, TKDK desteklerini takip etme ve faydalanmak isteyenleri davet eden Başak, yeni çağrının hayırlı ve bereketli olmasını diledi. Başak, yatırım yapmayı düşünen yatırımcılar için IPARD hibelerinin kaçırılmaması gereken bir fırsat olduğunu ve yatırımcıların bu hibe desteklerinden faydalanmasını kaydetti. - VAN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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