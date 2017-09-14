Tiyatro Keyfi Burhaniye'ye Taşındı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 'Her Yerde Tiyatro' projesi kapsamında, yaz boyunca en güzel oyunlarıyla kentin tüm ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Bursa'da yaza damgasını vuran Şehir Tiyatrosu, eğlenceli oyunlarından 'Çemberimde Gül Oya' ile '28. Burhaniye - Ören Turizm, Kültür ve Sanat Festivali'ne katıldı. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Sanatçısı Kazım Güçlü tarafından kurgulanan ve yönetilen oyun, seyirciyi de içine alan eğlenceli temsille sahnelendi. Köy seyirlik oyunlarından 'Çeşme Başı', 'Ana Kız Atışması', 'Kasap' ve 'Sınır Taşı' oyunları, gündelik hayatta karşılaşılan gariplikleri hiciv yoluyla aktaran oyuna, sevilen türküler de renk kattı.

Keyifli oyunu, Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, Türk tiyatrosunun değerli hocaları Prof.Dr. Özdemir Nutku ve Prof.Dr. Hülya Nutlu ile Örenli sanatseverler beğeniyle izledi.