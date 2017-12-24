Karabük'ün Eskipazar ilçesinde seyir halindeki tıra çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı.



Alınan bilgiye göre, D-755 karayolunda Karabük istikametine giden Mehmet Yıldırım (35) yönetimindeki 78 SB 828 plakalı minibüs, İsmetpaşa mevkisinde önünde seyreden Burhan Savi idaresindeki 06 NY 786 plakalı tıra çarptı.



Kazada yaralanan Yıldırım, araçta sıkıştı.



Diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan Yıldırım, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat kapalı kalan karayolu, çalışmalar sonrası yeniden trafiğe açıldı.