TİM ve THY arasında Hava Kargo İşbirliği Protokolü imzalandı
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TİM ve THY arasında Hava Kargo İşbirliği Protokolü imzalandı

TİM ve THY arasında Hava Kargo İşbirliği Protokolü imzalandı
Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal - Haberler | Ekonomi

Türk Hava Yolları (THY) ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) arasında ihracatçılara uygun koşullarda kargo hizmeti vermeyi amaçlayan "Hava Kargo İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Türk Hava Yolları (THY) ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) arasında ihracatçılara uygun koşullarda kargo hizmeti vermeyi amaçlayan "Hava Kargo İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Söz konusu protokolün imza töreni, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TİM Başkanı İsmail Gülle ve THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı'nın katılımıyla Ticaret Bakanlığında gerçekleştirildi.

Burada konuşan Aycı, geçen yılın aralık ayında hayata geçirilen iş birliğinin, ihracatçıların stratejik pazarlara daha kolay erişim sağlaması ve ülkeye daha fazla döviz kazandırmak için başlattıklarını söyledi.

Yeni protokolle ilk defa bozulabilir ürünleri indirim kapsamına aldıklarını ifade eden Aycı, "Bozulabilen ürünlerin içinde yumurtadan balığa kadar Türkiye'nin ihracatında son derece önemli ihracat kalemleri de bu işin içine girdi. Bunun yanında e-ticaret ürünlerine kadar varan daha geniş bir ürün yelpazesini indirim kapsamı içine alarak 46 ihracat yapılan ülkede yüzde 10 ila yüzde 35 oranında indirim verme konusunda anlaştık." değerlendirmesinde bulundu.

Aycı, salgın döneminde uçakların önemli bir kısmını kargoya sevk ederek, yolcu taşımadaki kayıpları telafi etmek için kargoyu kullandıklarını bildirdi. Aycı şunları kaydetti:

"Geçen ay THY'nin kargo kısmı bir başarıya daha imza attı. Dünyada 3. sıraya yükseldiler. Dünyada taşınan her 20 kargodan birisini Turkish Cargo taşıyor. Bugün ihracatçımıza verdiğimiz yüzde 10 ila yüzde 35 arasındaki indirim ile ihracatımızda yaklaşık 6 milyar dolarlık ek kapasite oluşacak."

"Turkish Cargo'nun katkısı büyük"

TİM Başkanı Gülle de salgın döneminde sektörün küresel devlerinin batması tartışılırken THY 'nin tüm olumsuz durumlara karşın yeni seferler açarak yoluna devam ettiğini söyledi.

Sınırların kapandığı, kara yolu ulaşımının neredeyse imkansız hale geldiği salgının en zorlu anlarında Turkish Cargo'nun hava lojistiğindeki sağlam altyapısıyla ihracat ailesinin yanında olduğunu ifade eden Gülle, "Bu yeni protokolle hava yoluyla ihracatın payını çok daha yukarılara taşıyacağız. Küresel lojistik ağlarında ciddi kopmaların olduğu, konteyner endekslerinin 4-5 katına çıktığı bir dönemde, ihracatımızı son 12 aylık dönemde 200 milyarın üstüne çıkarmamızda Turkish Cargo'nun katkısı oldukça büyük." değerlendirmesinde bulundu.

Gülle, bugün ihracatçılar için yeni bir protokolle iş birliğini genişlettiklerini bildirdi. Protokol kapsamında, genel kargo, yumurta, yaş meyve ve sebze, balık kapsamında taşınabilecek ihraç ürünlerinin 35 ülkedeki 46 destinasyona yüzde 10 ila yüzde 35 aralığındaki indirim oranlarıyla taşınabileceğini söyleyen Gülle, 35 ülke arasında en çok ihracat yapılan ilk 5 ülkenin de yer aldığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal

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