Tim'de "Japonya'nın Şifreleri" Anlatıldı

Japon İşadamları ile Kültürel ve Ekonomik İşbirliği Derneği (TUJIAD) Başkanı Erdal Güven, Japonların ticarette Afrika, Türk Cumhuriyetler ve Balkanlar açılımı yaptığını belirterek, "Japonya'ya mal satmak belki kısmen zor ama Japon şirketlerle bu bölgelerde ortak iş yapmak çok kolay. Yeter ki Japon kültürünü öğrenip onlarla iş yapmaya başlayalım." dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve TUJIAD tarafından düzenlenen "Erdal Güven ile Japonya'nın Şifreleri" başlıklı program, Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

Erdal Güven, programda yaptığı konuşmada, Japonya'nın bir kurallar devleti olduğunu belirterek, Japonya ile ticaret yapmanın temelinin Japonları tanımaktan geçtiğini vurguladı.

Japonları tanıdıktan sonra Japonya'ya mal satmanın çok kolay olduğunu ifade eden Güven, bir kere Japon marketlerin raflara giren Türk ürünlerinin, raflardan inmesinin çok zor olduğunu söyledi.

Güven, "Ürünlerinizi mutlaka Japonların sistemine uygun hale getirmek zorundasınız. Japon kültürünü çok iyi bilmeliyiz ki onlara uygun ürün üretip satabilelim." dedi.

Japonya'da yaşlı nüfusun çok arttığına dikkati çeken Güven, bundan dolayı Japonya'da yabancıların çalışma izninin eskiye oranla kolaylaştığını, çok yıllık şirketlerin artık kolayca, ucuza satın alınabileceğini söyledi.

"Kanatlı hayvan ve narenciye ticareti, Türk ihracatçıları için çok önemli"

Erdal Güven, Japonya'da sadece büyük alıcılara odaklanmamak gerektiğini belirterek, Türkiye'deki KOBİ'nin de Japonya'daki KOBİ'lerle iş yapabileceğini kaydetti.

Güven, "Japonlar, ticarette Afrika, Türk Cumhuriyetler ve Balkanlar açılımı yapıyor. Japonya'ya mal satmak belki kısmen zor ama Japon şirketlerle bu bölgelerde ortak iş yapmak çok kolay. Yeter ki Japon kültürünü öğrenip onlarla iş yapmaya başlayalım." diye konuştu.

Kanatlı hayvan ve narenciye ticaretinin Türk ihracatçıları için çok önemli olduğunu vurgulayan Güven, Japonya'da hazır gıda tüketiminin çok fazla olduğunu söyledi.

Japonların yazılı anlaşmalardan çok, söze ve karşılıklı güvene önem verdiğini ifade eden Güven, şunları kaydetti:

"Japonya'da ticari fuarlar, ticari trendleri ve yeni ürünleri tespit etme yeridir. Ticari fuarlarda tüm müşterilere eşit ölçüde ilgi gösterilmelidir. Bazen alt düzey gözüken kişi, patronun onayı ile önemli kararlar alabilmektedir. İhracatta sabırlı olmak en temel koşuldur. Teslimat, mutlaka zamanında yapılmalıdır. Japon iş adamı, hızlı cevap verilmesini beklemektedir. İhraç edilecek mala ilişkin genel değil, spesifik bilgi verilmelidir. İhraç malının üstünde sadece uluslararası ibareler olmalıdır. Hangi pazar kesitine ulaşılmak istendiği önceden ithalatçıya bildirilmelidir. Çok sayıda ürünle değil, sınırlı sayıda ürünle başvurulmalıdır. İhracat ve pazarlama yetkilisi üretim sürecini de detaylı bir şekilde bilmelidir. Japon firmaları ile yazışırken firma adı, bölümü ve ilgili kişi mutlaka yer almalıdır. Japonlar, uzun sürede karar alır ancak karar sonrasında çok hızlı hareket eder. Japonca öğrenilmeli veya en azından Japonca bilen personel istihdam edilmelidir. Japon firmaları ile olan anlaşmazlıklar müzakere yolu ile çözülmelidir. Mahkeme yolu hem çok uzun sürmekte hem de pahalıya mal olmaktadır. Japonlarla eşit hiyerarşi kuralı çerçevesinde muhatap olunmalıdır. Hiyerarşide daha yüksek düzeyde olan kişilerle muhatap olmaya çalışılmamalıdır. Japon firması içindeki farklı birimleri karşı karşıya getirebilecek öneriler reddedilmeye mahkumdur."

Kaynak: AA