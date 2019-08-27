TİKA gönüllüleri Komrat'ta

27.08.2019 13:36

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda bu yıl üçüncüsü düzenlenen "2019 Tecrübe Paylaşım Programına" katılan gönüllü öğrenciler, Moldova Cumhuriyeti Gökoğuz Yeri'nin başkenti Komrat'ta Nasrettin Hoca Kreşi, Recep Tayyip Erdoğan Huzurevi ve Mustafa Kemal Atatürk Kütüphanesine ziyarette bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'den Moldova'ya gelen, çoğunluğu sağlık alanında eğitim gören 15 gönüllü öğrenci, TİKA'nın 2017'de yapımına başladığı ve 2018'de hizmete açılan Nasrettin Hoca Kreşini ziyaret etti.

Gökoğuz Yeri halkının 3 ila 7 yaş çocukların okul öncesi eğitimi sayesinde Türk kültürüyle erken yaşlarda tanışmalarını sağlayan kreşte, gönüllüler çocuklara hediyeler vererek oyunlar oynadı.

Kitap bağışı ve huzurevinde tarama

Türkiye'nin 1998 yılında inşa ettiği Mustafa Kemal Atatürk Kütüphanesini ziyaret eden gönüllüler, Kütüphane Müdürü Vasilisa Tanasoğlu ve Gökoğuz Türkü gazeteci yazar Todur Zanet'ten Türk diline yönelik bölgede yapılan kültürel faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Beraberinde getirdikleri Türkçe kitapları kütüphaneye bağışlayan gönüllüler, ardından başkanlığın 2012 yılında tadilatı ve tefrişatını bitirdiği Recep Tayyip Erdoğan Huzurevini ziyaret ederek, huzurevi sakinlerine sağlık taraması yaptı ve hediyeler verdi.

Tıp, diş hekimliği, hemşirelik ve eczacılık alanında eğitim gören 13 gönüllü öğrenci, 2018 yılında Komrat'ta Bölge Hastanesi yerleşkesi içerisinde TİKA tarafından yapılıp hizmete açılmış Aziz Sancar Tanı ve Tedavi Merkezinde uzman doktorlar ile farklı bölümlerde sağlık hizmeti verdi.

Tecrübe paylaşımı

TİKA tarafından Anadolu Ajansı (AA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türk Hava Yolları (THY), Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), TRT ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) başta olmak üzere çeşitli kurum ve STK'ler iş birliğinde yapılan "Tecrübe Paylaşımı Programı" ile üniversite öğrencilerine küresel gönüllülük bilinci kazandırılması amaçlanıyor.

Kaynak: AA