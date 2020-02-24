: TİKA'dan Tunus'a 2 bin 700 zeytin fidesi

24.02.2020 12:41 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:46

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), tarımsal kalkınmaya destek kapsamında Tunuslu çiftçilere 2 bin 700 zeytin fidanı dağıttı.

TİKA Tunus Koordinatörü Saliha Tuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zeytin fidanlarının ülkenin kuzeybatısındaki Dukka kentinde 20 çiftçiye verildiğini söyledi.

İkinci aşamada fidanların sulanması için su deposu tedarik etmeye çalışılacağını kaydeden Tuna, Tunus ile ortaklık ilişkilerini geliştirmeyi ve başka alanlarda da iş birliği yapmayı temenni ettiklerini ifade etti.

Tuna ayrıca Tunus'taki "Türkçe Dili Kulübü" öğrencilerinin de zeytin fidanlarının dikim işlemine katıldığını belirtti.

Dukka'daki Kooperatif Tarım Hizmetleri Şirketi'nden (Capitol) Halife el-Hemami ise şirketin, zeytin ağacı dikimi projesini TİKA'ye sunduğunu ve kabul edildiğini aktardı.

Projenin, zeytin fidelerinin alımı ve yetiştirilmesi ile sulama için tankerlerin alınması olarak iki aşamadan oluştuğunu aktaran Hemami, fidelerin büyümesi için özellikle yaz aylarında bakıma ihtiyaç olacağını kaydetti.

Hemami son olarak zeytin yetiştiriciliğinin 5 bin hektarlık bir alana yayıldığı Dukka kentinin geçen sene en yüksek kaliteli zeytin yetiştirme ödülünü aldığını sözlerine ekledi.

Güney Akdeniz'de zeytin yetiştiriciliği konusunda öne çıkan ülkelerden biri olan Tunus'ta, tarım arazilerinin yüzde 30'undan fazlası zeytin ağaçları için ayrılıyor.

Kaynak: AA

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