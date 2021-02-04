Tigres, Gignac'ın golleriyle FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda turladı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın açılış maçında Tigres, Ulsan Hyundai'nin geriye düşmesine rağmen Fransız futbolcusu André-Pierre Gignac'ın 2 golüyle 2-1 yendi ve yarı finale çıktı. Gignac, bir dönem Galatasaray'ın transfer listesinde bulunuyordu.