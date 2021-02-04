Tigres, Gignac'ın golleriyle FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda turladı
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Tigres, Gignac'ın golleriyle FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda turladı

04.02.2021 22:47 | Son Güncelleme: 04.02.2021 23:45
Tigres, Gignac'ın golleriyle FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda turladı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın açılış maçında Tigres, Ulsan Hyundai'nin geriye düşmesine rağmen Fransız futbolcusu André-Pierre Gignac'ın 2 golüyle 2-1 yendi ve yarı finale çıktı. Gignac, bir dönem Galatasaray'ın transfer listesinde bulunuyordu.

Katar'da düzenlenen 17. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın açılış maçında, Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu Şampiyonlar Ligi'nin kazananı Meksika'nın Tigres takımı ile Asya Futbol Konfederasyonu Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi Güney Kore temsilcisi Ulsan Hyundai karşılaştı.

Kim Kee-hee, Er Reyyan kentindeki Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanan maçın 24. dakikasında kaydettiği golle Ulsan Hyundai'ı 1-0 öne geçirdi. Fakat Tigres, Gignac'ın 38 ve 45+5'inci (penaltıdan) dakikadaki golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

PALMEIRAS İLE EŞLEŞTİ

Tigres böylece 7 Şubat'taki yarı final karşılaşmasında, Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun düzenlediği Libertadores Kupası'nın şampiyonu Brezilya ekibi Palmeiras'ın rakibi oldu.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 11 Şubat'taki final maçıyla sona erecek.

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