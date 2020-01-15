Ticari belirsizliklerle altın 1,551 dolarda

15.01.2020 10:17 | Son Güncelleme: 15.01.2020 10:17

Altın fiyatları, ABD ve Çin arasında bugün imzalanacak olan ticaret anlaşması öncesi ABD Hazine Bakanlığı'nın tarifelere ilişkin yeni açıklamalarıyla 1,551 dolara yükseldi.

ABD Hazine Bakanlığı, Pekin ve Washington arasında bugün imzalanacak olan ticaret anlaşmasının ilk aşaması öncesi, Çin'e uygulanan ek gümrük vergilerinin anlaşmanın ikinci aşamasına kadar devam edeceğini açıkladı.

Söz konusu açıklama yatırımcıları yeniden güvenli liman varlıklarına yönlendirirken, değerli metallerde;altın yüzde 0.27 artışla 1,551 dolara,gümüş yüzde 0.06 artışla 17.82 dolara,bakır yüzde 0.03 düşüşle 2,85 dolara,platin yüzde 0.84 artışla 995.60 dolara,paladyum yüzde 0.31 artışla 2,196.84 dolara yükseldi.İç piyasada ise, gram altın fiyatı 293 liraya, çeyrek altın 480 liraya, Cumhuriyet altını da 1,966 liraya yükseldi.Dünyanın en büyük petrol tüketicileri ABD ve Çin arasında imzalanacak anlaşmayla küresel ticari endişelerin azalmasının ardından tarifelere ilişkin yeni açıklamalar petrol talebinin desteklenmeyeceğine işaret etti. Bunun yanında Salı günü Amerikan Petrol Enstitüsü (API) ABD'de 10 Ocak'ta sona eren haftada ham petrol stokunun 1.1 milyon varil yükseldiğini açıklamıştı.Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.14 düşüşle 64.35 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.12 düşüşle 58.11 dolardan işlem görüyor.Rus haber ajansı TASS'ın isminin açıklanmasını istemeyen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) yetkililerine dayandırdığı habere göre, OPEC ve Rusya öncülüğündeki müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun Mart ayında yapacakları toplantının Haziran ayına ertelenmesi kararı alınabilir. Yetkili, OPEC+ grubunun Mart ayında yapacağı toplantıda Mart sonunda bitecek olan üretim kısıntısı anlaşmasının durumunun gözden geçirilmesinin öngörüldüğü anımsatılarak, toplantının ertelenmesi durumunda, üretim kısıntısının da Haziran'a uzatılabileceğini söyledi.

HSBC, platin ve paladyum için 2020 yılı fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Platin için 2020 yılı tahminini ons başına 920 dolardan 941 dolara çıkaran HSBC, paladyum için tahminini de onsu 1.705 dolardan 2.294 dolara yükseltti. Platin piyasasında bu yıl 474 bin ons ve 2021 yılında 326 bin ons arz fazlası olacağını öngören HSBC, paladyumda ise 2019 yılında 816 bin ons olan arz açığının 2020 lılında 540 bin onsa geriledikten sonra, 2021 yılında 589 bin onsa yükseleceğini öngörüyor.

Kaynak: DHA