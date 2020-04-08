“Ticaret erbabı bu dönemde hassas davranmalı” Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (BALKANTÜRKSİAD), video konferans yöntemiyle gerçekleşen Yönetim Kurulu Toplantısına, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da katıldı.

Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (BALKANTÜRKSİAD), video konferans yöntemiyle gerçekleşen Yönetim Kurulu Toplantısına, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da katıldı. Kaynak: Dunya.com