“Ticaret erbabı bu dönemde hassas davranmalı”
Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (BALKANTÜRKSİAD), video konferans yöntemiyle gerçekleşen Yönetim Kurulu Toplantısına, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da katıldı.
08.04.2020 12:39 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:39
Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (BALKANTÜRKSİAD), video konferans yöntemiyle gerçekleşen Yönetim Kurulu Toplantısına, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da katıldı.
Kaynak: Dunya.com