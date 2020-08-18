Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesiyle e-ticarette fahiş fiyat ve stokçuluk son bulacak Koronavirüs döneminde talebin arttığı e-ticarette bazı satıcılar fiyatları aşırı yükseltince Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Sektörde güven damgası uygulamasının kapsamını genişletilirken, yeni düzenlemeyle stokçuluk ve fahiş fiyat uygulaması son bulacak.

E-ticarette stokçuluk ve fahiş fiyatı önleyecek düzenlemeye sektörden destek geldi. Pandemi döneminde bu tarz sorunların çok öne çıktığı sektörde güven damgası uygulamasının kapsamı genişliyor.

Elektronik ticarette güven damgasına ilişkin fahiş fiyat düzenlemesine sektörden destek geldi. Geçen hafta Ticaret Bakanlığı'nın Elektronik Ticarette Güven Damgası HakkındaTebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklikle, güven damgası almak isteyen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılarının asgari olarak uyması gereken standartlar düzenlendi.

GÜVEN DAMGASI UYGULAMASININ KAPSAMI GENİŞLEDİ

TOBB E-Ticaret Sektör Meclis Başkanı ve GittiGidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı, yapılan yeni düzenlemeyle e-ticarette güvenlik, gizlilik ve hizmet kalitesi gibi konularda standartların daha da yüksek seviyeye çıkmasını sağlayan Güven Damgası uygulamasının kapsamının genişlediğini söyledi.

Böylece Güven Damgası alabilmek için stokçuluk ve fahiş fiyat artışı ile ilgili yapılan düzenlemelere de uygun davranılması gerekeceğini kaydeden Kantarcı, "Tüketicinin halihazırda var olan düzenlemelere eklenen bu uyum şartları ile korunması ve online alışverişe yeni giren işletmelerin güven kazanması için ek sorumluluk şartlarının getirilmesini önemli buluyorum. Böylece bizler güven tazelerken, özellikle tüketici tarafından çok tanınmayan küçük ve orta ölçekli e-ticaret platformları da bu büyük ekosisteme dahil olabilecek" dedi.

GittiGidiyor olarak Güven Damgası'nı alan ilk şirketler arasında yer aldıklarını da dile getiren Kantarcı, "İş modelimiz gereği, listelenen ürünlerin fiyatlarını biz belirlemiyoruz ancak haksız fiyatlandırmaya karşı tüm önlemlerimizi alıyoruz. Satışa sunulan ürünler 7/24 risk ekibimizin denetiminden geçiyor ve mevzuatımıza uygun olmayanlar satıştan kaldırılıyor. Fiyatlamayla ilgili mevcut durumun fırsata çevrilmeye çalışıldığını gördüğümüzde de anında müdahale ediyoruz. Ortaya çıkan yanıltıcı fiyatlarla ile ilgili olarak ayrıca tüketicilerden gelen şikayetleri dikkatle inceliyor ve gerekli önlemleri alıyoruz" bilgisini verdi.

SEKTÖR VE MÜŞTERİLER İÇİN FAYDALI OLACAK

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği(ETİD) Başkanı Emre Ekmekçi ise şu görüşleri dile getirdi: "Dernek olarak uzun süredir tüm üyelerimizle takipçisi olduğunuz bu yeni düzenlemeyi e-ticaret sektörü için çok olumlu buluyor ve destekliyoruz. Özellikle pandemi döneminde e-ticaret sektöründe yaşanan çok hızlı büyüme beraberinde sorunları da getirdi. Bunların başında yer alan önemli sorunlardan biri de fahiş fiyat ve stokçuluk oldu. Maske, sağlık ve hijyen ürünleri başta olmak üzere tüketimi hızla artan ürünlerde yaşanan sorunu dernek olarak önceden fark edip üyelerimizle birlikte gerekli önlemleri alıp sektördeki tüm firmalara yönelik uyarılarda bulunmuştuk. TOBB E-Ticaret Meclisi'nde yapılan çalışmalarda ETİD olarak bizim de etkin rol oynadığımız Güven Damgası kapsamında bu düzenlemenin de getirilmesi e-ticaret sektöründeki tüm oyuncular ve müşteriler için çok faydalı oldu."

PANDEMİ DÖNEMİNDE FİYATLAR ZİRVE YAPTI

Pandemi döneminde artan gıda talebi sonrasında özellikle e-ticaret plaformlarındaki satıcılar ciddi fiyat artışlarına gitti. Fahiş fiyat ve stokçuluk tepki çekerken, bu tarz işletmelere ceza kesildi. İnternetten alışverişi daha güvenli hale getirmek için de Güven Damgası uygulaması çıkarıldı. Hükümetin son hamlesiyle de bu uygulamanın alanı genişletilerek fahiş fiyatla savaşılacak. (Milliyet)