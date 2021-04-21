Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan görevden alındı, yerine Mehmet Muş atandı
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan görevden alındı, yerine Mehmet Muş atandı

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Ekonomi

Bugünkü Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre; Ticaret Bakanlığı görevine Ruhsar Pekcan'ın yerine AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Muş atandı. Böylece AK Parti'nin 289 olan milletvekili sayısı 288'e düştü. Pekcan, son günlerde kendi şirketinden bakanlığa dezenfektan alımı ile gündeme gelmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı bakanlıklara yaptığı atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığı görevini yürüten Ruhsar Pekcan'ın yerine Mehmet Muş atandı. Böylece AK Parti'nin 289 olan milletvekili sayısı 288'e düştü.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan görevden alındı, yerine Mehmet Muş atandı

PEKCAN, KENDİ ŞİRKETİNDEN DEZENFEKTAN ALIMIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan kendisine ait şirketten dezenfektan alımı ile gündeme gelmişti. İddiaların ardından 5 gün sonra açıklama yapan bakanlık, 9 milyon TL'lik tutarın doğru olmadığı belirtilerek Pekcan ailesine ait olan Nanoksia Biyoteknoloji firmasından 507.880 TL'lik dezenfektan alındığını belirtti. Açıklamada dezenfektan teminiyle ilgili olarak "Direk üretici firma yerine en iyi fiyat veren ikinci firma tarafından temini gerçekleşseydi 853.600 TL'ye tekabül edecekti" ifadesi kullanıldı.

MEHMET MUŞ KİMDİR?

Mehmet Muş, 1982, İsmail, Mekiye çiftinin çocuğu olarak Trabzon Sürmene'de dünyaya geldi. İktisatçı; Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. Washington State University School of Economic Sciences'ta Ekonomi alanında yüksek lisans yaptı. Marmara Üniversitesi İktisat Tarihi Ana Bilim Dalında Ekonomi doktorasını tamamladı.

Özel sektörde bütçe planlama ve raporlama uzmanı olarak çalıştı. AK Parti Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı ve Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

24, 25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Dışişleri Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, AB Uyum Komisyonu, NATO Parlamenter Asemblesi (NATOPA) Türk Grubu ve AK Parti MKYK Üyesi olarak görev yaptı. AK Parti Grup Başkanvekilidir. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Muş, evli ve 1 çocuk babasıdır.

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan görevden alındı, yerine Mehmet Muş atandı
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Ticaret Bakanlığı, Bakan Pekcan'ın şirketinden dezenfektan alındığını doğruladı: Ucuza aldık
Servet Uzun
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