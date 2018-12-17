- Ticaret Bakanı Pekcan: "Gümrük Birliği'nin güncellenmesine de büyük önem veriyoruz"

Ticaret Bakanı Pekcan'dan Gümrük Birliği Anlaşması açıklaması

Yabancı yatırımcı için Türkiye'de özel nitelikli serbest bölgeler kurulacak

İSTANBUL - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İstanbul'da düzenlenen Balkan Odalar Birliği Genel Kurulunda konuştu. Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesine büyük önem verdiklerini belirten Bakan Pekcan, bu konuda Balkan ülkelerinden de destek istedi.

Balkan Odalar Birliği Genel Kurulu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleşiyor. Genel Kurulun bugün yapılan açılış oturumuna Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB Başkanı ve ABC Dönem Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Avrupa Komisyonu eski Başkan Yardımcısı Günter Verheugen de katıldı.

Genel kurulun basına açık olan ilk bölümünde konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, balkan ülkeleri ile olan ticaret ve Türkiye'nin yabancı yatırımcılara sunduğu fırsatlar hakkında bilgiler verdi. Konuşmasının ilk kısmında balkan ülkeleri ile olan ithalat ve ihracatın artırılmasına yönelik çalışmaların yapılması gerektiğini ifade eden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bu yılın Kasım ayı itibariyle Balkan odalar birliği arasındaki ticari hacmimiz yüzde 9 artarak doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Burada kıymeti iş insanlarımızın kuracakları yeni bağlantılar ile ticaret seviyemizin daha üst seviyelere çıkmasını hedeflemekteyiz. Bu dönemde balkan ülkeleriyle aramızdaki hem ihracat hem ithalat artmış durumdadır ancak bu rakamlar bizim için hala yeterli seviyede değildir. Dolayısıyla ülkelerimiz arasında ticaretimizi 'kazan-kazan' ilkesiyle daha da geliştirmek zorundayız. Diğer bir altın fırsat ise müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörüdür. Bildiğiniz gibi Türkiye müteahhitleri, Çin'den sonra ENR sıralamasında dünyanın ikincisidir. Balkanlardaki ülkelerde de 337 proje ile 9,5 milyar dolar iş hacmine ulaşmış durumdadırlar" dedi.

Yabancı yatırımcı için özel nitelikli serbest bölgeler kuruluyor

Bakan Pekcan, Türkiye'ye yatırım yapmayı düşünen yabancı yatırımcılara sundukları fırsatları ve kolaylıkları da açıkladı. Bu kapsamda Türkiye'de özel nitelikli serbest bölgelerin kurulmasının planlandığını ve gümrüklerin tamamen dijitalleştirileceğini açıklayan Pekcan konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

"Ülkemize yatırım yapmak isteyen değerli yatırımcılara pek çok fırsatlar sunuyoruz. Türkiye'de özel nitelikli serbest bölgeler kurmayı planlıyoruz. Bu serbest bölgelerde özellikle uluslararası şirketlerin operasyonlarını sürdürmeleri açısından pek çok cazip fırsatlar sunulmaktadır. Bu hedeflerimizi gerçekleştirmek adına balkan ülkeleri firmalarıyla da önemli işbirliklerine imza atacağımıza inanıyorum. Bir diğer önemli vizyonumuz, dış ticaretimizde gümrük sistemimizi tamamıyla dijitalleştirmektir. Bu konuda örnek nitelikte adımlar attık. Ticarette ve günlüklerde zamanımın gereği olan dijitalleşmeyi, e-ticari ön plana çıkaracak bir çok projeyi hayata geçirdik. Gümrüklerin dijitalleştirilmesi, tek pencere, liman tek pencere, konteyner liman takip sistemi gibi bir çok projeyi hayata geçirdik. Gümrük kapılarımızı modernize ediyoruz. Gümrüklerde yaşanan sorunların çözümünde sizlerle proaktif çalışarak daha fazla işbirliği imkanımız mevcuttur."

"Hem AB için hem de Türkiye için kazançlı"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan konuşmasının son kısmında ise 31 Aralık 1995 tarihinde yürürlüğe giren Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellemesine yönelik Türkiye'nin atacağı adımlar hakkında konuştu. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda Balkan ülkelerinden de destek isteyen Bakan Pekcan, "Ticaretin önündeki engelleri kaldırmak hem bölge içi ticareti artıracak hem de malların fiyatlarını düşürerek halklarımızın refahını artıracaktır. Bu kapsamda Türkiye olarak Gümrük Birliği'nin güncellenmesine de büyük önem veriyoruz. Bu süreçte balkan odalarının güçlü desteğini bekliyoruz. Çünkü Gümrük Birliği'nin güncellenmesi sadece Türkiye ile AB arasındaki ticaret hacmini değil, aynı zamanda bölgedeki entegrasyonu ve ticari bağları da artıracaktır. Hem AB için hem de Türkiye için kazançlı olduğu, yapılan etki analizleri ile zaten görülmüş durumdadır" dedi.

Genel kurulda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Balkan Odalar Birliği Dönem Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da söz aldı. Ticarette en önemli hususun çatışmasızlık olduğunu ifade eden ve bu konuda Batı Avrupa'yı örnek gösteren Hisarcıklıoğlu, "Ticaret yapan, kavgayla uğraşmaz, birbirine kötü bakmaz. İşte batı Avrupa'yı görüyorsunuz. Sonuçta tarihte ilk defa, batı Avrupa'da, 70 senedir savaş ve çatışma görülmedi. Bizler de, huzur ve zenginleşmek istiyorsak, önce birbirimizle daha çok ticaret yapmalıyız. Böylece daha güçlü hale gelip, küresel sisteme entegre olmalıyız" diye konuştu.

"Avrupa Birliği cazibe merkezi olmayı sürdürmeli"

TOBB Başkanı, Avrupa Birliği'nin sürekliliği ve BREXIT hakkındaki görüşlerini de açıkladı. Avrupa Birliği'nin güçlü kalmasını arzu ettiklerini ifade eden Rifat Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu;

"BREXIT'in, AB için sonun başlangıcı olduğunu söyleyenler var. Ancak, biz bu yönde düşünenlerden değiliz. Biz, AB'nin daha güçlü olmasını, cazibe merkezi olmayı sürdürmesini arzu ediyoruz. Daha da önemlisi, Balkanlar başta olmak üzere, tüm Bölge için dönüştürücü bir güç olmaya devam etmesini istiyoruz."

Rifat Hisarcıklıoğlu son olarak Balkan ülkeleri ile Türkiye arasında artan ticaret hacminden bahsetti. Karşılıklı ticaretin 6 kat arttığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Son 15 yılda, Türkiye ile Balkan ülkeleri arasındaki dış ticaret hacmi, 3,5 milyar dolardan, 20 milyar dolara çıktı. Biz Türkiye olarak daha fazla mal sattık, daha fazla mal aldık. Karşılıklı ticaretimizi 6 kat artırdık. Üstelik bunu, küresel ekonomik krizin yaşandığı bir dönemde yaptık. Evet, bu bir başarı" dedi.

Kaynak: İHA