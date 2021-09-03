THY ve Pegasus'tan 6 Eylül kararı! Aşısız yolculara PCR negatif testi sunma zorunluluğu getirildi
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THY ve Pegasus'tan 6 Eylül kararı! Aşısız yolculara PCR negatif testi sunma zorunluluğu getirildi

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Türk Hava Yolları ve Pegasus, 6 Eylül tarihi itibariyle iç hat uçuşlarında koronavirüs aşısı olmayan yolculara PCR negatif testi sunma zorunluluğu getirildiğini açıkladı.

Kabine toplantısında alınan karara göre; 6 Eylül tarihinden itibaren şehirler arası yolculuklarda aşısız vatandaşlara PCR negatif testi zorunluluğu getirilmişti. Bu kapsamda, uçak firmalarında peş peşe açıklamalar geldi.

THY, YOLCULARINI UYARDI

Türk Hava Yolları (THY) yolcularına yönelik yaptığı uyarıda 6 Eylül tarihi itibariyle iç hat uçuşlarında koronavirüs aşısı olmayan yolculara PCR testi sunma zorunluluğu getirildiğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak THY'den yapılan duyuruda, "İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre, 6 Eylül tarihinden itibaren uçuşlarımızda HES kodu aracılığıyla aşılı olma/geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi şartı aranacaktır. Uçuşa kabul kriterinize uygunluğunuzun HES kodu üzerinden sorgulanabilmesi için Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden paylaşım onayı vermeniz gerekmektedir" denildi.

THY ve Pegasus'tan 6 Eylül kararı! Aşısız yolculara PCR negatif testi sunma zorunluluğu getirildi

PEGASUS DA PCR NEGATİF TESTİ ZORUNLULUĞU GETİRDİ

Ayrıca, Pegasus Hava Yolları da vatandaşları yeni önlemler konusunda uyardı. Pegasus'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"6 Eylül'den itibaren T.C. İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda iç hatlarda seyahat edecek misafirlerimizin AŞI veya PCR testi sonuçlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten önce HES uygulamanızdaki gerekli izinlerinizin açık olduğundan emin olunuz. Check-in esnasında Sağlık Bakanlığı tarafından bilgilerinizi anlık olarak kontrol edilecektir."

THY ve Pegasus'tan 6 Eylül kararı! Aşısız yolculara PCR negatif testi sunma zorunluluğu getirildi
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