THY ve Finnair arasında ortak uçuş anlaşması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

THY ve Finnair arasında ortak uçuş anlaşması

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel
THY ve Finnair arasında ortak uçuş anlaşması

Türk Hava Yolları (THY) ile Finlandiya'nın bayrak taşıyıcısı Finnair arasında ortak uçuş anlaşması imzalandı.

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) ile Finlandiya'nın bayrak taşıyıcısı Finnair arasında ortak uçuş anlaşması imzalandı.

THY Basın müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Finlandiya'nın bayrak taşıyıcısı Finnair ile 29 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere kod paylaşımı anlaşması yapıldı.

Kod paylaşımı anlaşmasıyla güçlendirilen ortaklık sayesinde THY ve Finnair, ilk etapta başlayacak olan İstanbul-Helsinki uçuşuna kendi kodlarını ekleyebilecek.

İstanbul-Helsinki uçuşunun yanı sıra gerekli izinlerin teminiyle İstanbul'dan Helsinki, Atina, Sofya, Selanik, Amman, Sharm El Sheikh, Hurghada, Luxor, Antalya, Gazipaşa, Helsinki'den ise Kuopio, Vaasa, Oulu, Rovaniemi, Reykjavik, Tallinn, Tartu, Riga, Vilnius, Antalya, Gazipaşa seferleri de gerçekleşebilecek.

29 Eylül'de başlayacak İstanbul-Helsinki seferini de kapsayan ortak uçuş anlaşması, yolculara yeni seçenekler sunmanın yanı sıra hava ulaşımını yeniden canlandırmak kapsamında her iki havayolunun ortak çalışma taahhüdünün bir parçası olarak da önem kazanıyor.

Ortak uçuşlar, İstanbul çıkışlı olarak Helsinki ve ötesine hızlı ve uygun bağlantılar sunacak.

Anlaşma ayrıca, hem taşıyıcıların tarifelerinin birbirini tamamlayıcı yapısı hem de karşılıklı olarak çalışan anlaşmalar dikkate alındığında her iki hava yolu yolcusunun sorunsuz bağlantı uçuşlarından keyif almalarını sağlayacak.

"İş birliği iyi olan ilişkilerimizi ileri bir seviyeye taşıyacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yatırım ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bolat, dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi olarak Finnair ile yaptıkları bu anlaşmayla mevcut iş birliğini genişlettiklerini belirtti.

Bolat, "Bu iyileştirmenin zaten iyi olan ilişkilerimizi geliştireceğine ve ticari iş birliğimizi ileri bir seviyeye taşıyacağına inancımız tam. Finlandiya, Türkiye, Baltık ülkeleri, İzlanda, Güney Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu noktalarında ortak uçuşların başlamasıyla yolculara sunulan seyahat alternatifinin çeşitlenmesine ek olarak ülkelerimizin de ticari ve turizm bağlarının güçleneceğine inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Finnair Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ole Orver de "Türk Hava Yolları yolcularını, Helsinki çıkışlı geniş bağlantı ağımız aracılığıyla güzel Nordik'leri keşfetmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

THY ve Finnair arasında ortak uçuş anlaşması

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Son Dakika Haberleri
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

 İstanbul'da yağmur trafiği! Yoğunluk yüzde 71'e ulaştı

İstanbul'da yağmur trafiği! Yoğunluk yüzde 71'e ulaştı

 Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İBB Başkanı İmamoğlu'nu kabul etti

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İBB Başkanı İmamoğlu'nu kabul etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Hulusi Akar Mehmet Nuri Binali Yıldırım
Magazin Caner Cindoruk Buray Cansu Dere Gülben Ergen
Spor Muslera Mesut Özil Fatih Terim Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mimar Sinan Ali Yerlikaya Emmanuel Macron
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: THY ve Finnair arasında ortak uçuş anlaşması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 14:41:14. #1.11#