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THY, tüm iç ve dış hat seferlerini 28 Mayıs'a kadar durdurdu

Türk Hava Yolları, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle tüm iç ve dış hat uçuşlarının 28 Mayıs 2020 tarihine kadar durdurulduğunu açıkladı.

THY, tüm iç ve dış hat seferlerini 28 Mayıs'a kadar durdurdu
28.04.2020 18:37 | Son Güncelleme: 28.04.2020 18:45

Türk Hava Yolları (THY), koronavirüsü salgını nedeniyle alınan önlemler doğrultusunda tüm iç hat ve dış hat uçuşlarının 28 Mayıs 2020 tarihine kadar durdurulduğunu açıkladı.

THY'den yapılan açıklamada, "Koronavirüs küresel salgını sebebiyle, resmi otoritelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız önlemler doğrultusunda, tüm iç hat ve dış hat uçuşlarımız 28 Mayıs 2020 tarihine kadar (28 Mayıs hariç) durdurulmuştur. Bilet değişikliği ve diğer talepleriniz için 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir ya da web sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden talep formu doldurabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

THY, tüm iç ve dış hat seferlerini 28 Mayıs'a kadar durdurdu

Öte yandan, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Biliyoruz zor, ama bu mücadeleyi kazanmak için hep beraber biraz daha sabretmemiz lazım. Maalesef, iç ve dış hat tarifeli seferlerimizi 28 Mayıs 2020 tarihine kadar iptal etmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

THY, tüm iç ve dış hat seferlerini 28 Mayıs'a kadar durdurdu

Ekonomi Manşet

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