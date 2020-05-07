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THY, koronavirüs riski taşıyan bazı hayvanların yolcu beraberinde veya kargo ile Türkiye'ye girişini yasakladı

THY, koronavirüs riski taşıyan bazı hayvanların yolcu beraberinde veya kargo ile Türkiye'ye girişini yasakladı
07.05.2020 11:10 | Son Güncelleme: 07.05.2020 11:37

THY, koronavirüs nedeniyle tüm ülkelerden gelen egzotik hayvanlar ile omurgasızlar, amfibik hayvanlar, gelincik, sürüngen ve kemirgen gibi evcil olmayan hayvanların yolcu beraberinde veya kargo ile Türkiye'ye girişini ikinci bir duyuruya kadar yasakladı.

Bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında yeni bir duyuru yayınladı. Buna göre Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından alınan tedbirler kapsamında canlı hayvan taşıma konusunda yeni bir uygulamaya geçildiği açıklandı. Kararla, bazı evcil olmayan hayvanların taşıma amacı fark etmeksizin Türkiye'ye girişinin ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığı belirtildi.

TAŞIMA AMACI FARK ETMEKSİZİN YASAKLANDI

Türk Hava Yolları'nın resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan duyuruda, "Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında yayınlanan duyuru ile taşıma amacı fark etmeksizin tüm ülkelerden gelen egzotik hayvanlar ile omurgasızlar, amfibik hayvanlar, gelincik, sürüngen ve kemirgen gibi evcil olmayan hayvanların yolcu beraberinde veya kargo ile Türkiye'ye girişi ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır" denildi.

EVCİL HAYVANLARA 14 GÜN İZOLASYON ŞARTI

Evcil hayvanlara ilişkin bilginin verildiği açıklamada, "Ticari amaçlı olmayan sağlık kartı sahibi köpek, kedi, kuş, süs balığı gibi evcil hayvanların ise yolcu ile beraber seyahat (PETC/AVIH/ESAN/SVAN) edebilmesine izin verilmiştir. Ancak yurt dışından Türkiye'ye giriş yapan hayvanın, hayvan sahibi ile beraber 14 gün izolasyonunun sağlanması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

THY, koronavirüs riski taşıyan bazı hayvanların yolcu beraberinde veya kargo ile Türkiye'ye girişini yasakladı

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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