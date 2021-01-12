THY, yurt dışı seferlerinde yüzde 40 indirimle uçuracak
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THY, yurt dışı seferlerinde yüzde 40 indirimle uçuracak

12.01.2021 13:02 | Son Güncelleme: 12.01.2021 13:22
THY, yurt dışı seferlerinde yüzde 40 indirimle uçuracak

Türk Hava Yolları (THY), yurt dışı noktalarına yüzde 40 indirim kampanyası başlatıyor.

Türk Hava Yolları (THY), yurt dışı noktalarına yüzde 40 indirim kampanyası başlatıyor.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, yolcular dünyanın en güzel şehirlerini Türk Hava Yollarının uygun fiyatları, esnek biletleme seçenekleri ve güvenli seyahat standartları ile keşfedecek.

THY'nin yurt dışı uçuşlarında ve tüm bilet tiplerinde geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular, 13-15 Ocak'ta satın alacakları biletler ile 1 Nisan-31 Aralık'ta yüzde 40 indirimli uçacak.

Yolcular, kampanya kapsamında satın alacakları biletlerin tarihinde ücretsiz değişiklik yapma hakkına da sahip olacak. İptal ya da iade durumunda ise ücret sınıfı kuralları geçerli hale gelecek.

KKTC Ercan Havalimanı ve Çin anakarası (Pekin, Şangay, Guangzhou ve Xi'an) varışlı/çıkışlı noktaların kapsamda yer almadığı kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere "www.turkishairlines.com" internet adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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