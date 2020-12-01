Uçuşu olan yolcular sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak

Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar nedeniyle uçuşu olan yolcular için Türk Hava Yolları'ndan bir açıklama geldi. Açıklamada bileti olan yolcuların kısıtlamalardan muaf olacağı belirtildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan kısıtlamalar sonrasında uçak bileti olan ve planlı seyahati bulunan kişiler nasıl yol izleyeceğini merak ediyordu. Konu hakkında Türk Hava Yolları'ndan (TH) yapılan açıklama kafa karışıklıklarını giderdi.

BİLETİ OLANLAR KISITLAMADAN MUAF OLACAK

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Yolcularımız, kısıtlama süresince yapılacak kontrollerde uçuşlarına dair bir belge (mobil biniş kartı veya bilet ekran görüntüsü) ibraz ederek ulaşımlarını sağlayabilecekler. Konuyla ilgili güncel gelişmeleri ve duyuruları web sitemizden takip edebilirsiniz" denildi.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün ise şunları söyledi: "Hafta sonları, sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde uçuşu olan misafirlerimiz uçuş belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilir. "

KİMLER KISITLAMA SÜRECİNDE SEYAHAT EDEBİLİR?

Zorunlu haller sayılacak durumlar

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Vatandaşlar, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişleri Bakanlığına ait EBAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecekler.

ŞARTLARI KARŞILAMAYAN TOPLU TAŞIMAYI KULLANACAK

Yukarıda belirtilen mazeretleri taşımayan kişilerin şehirlerarası seyahatleri ise ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacaktır. İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.