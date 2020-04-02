Thomas N'Kono'nun En Unutulmaz Anları Bir zamanlar RCD Espanyol kalesini koruyan Kamerunlu millî eldiven Thomas N'Kono'nun en unutulmaz anlarını sizler için derledik. N'kono; 1979 ve 1982 yıllarında Afrika'da Yılın Futbolcusu ödülünü kazandı. 2006 yılında Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından "Son 50 Yılın En İyi 200 Afrikalı Futbolcusu" arasında gösterildi.

Bir zamanlar RCD Espanyol kalesini koruyan Kamerunlu milli eldiven Thomas N'Kono'nun en unutulmaz anlarını sizler için derledik. N'kono; 1979 ve 1982 yıllarında Afrika'da Yılın Futbolcusu ödülünü kazandı. 2006 yılında Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından "Son 50 Yılın En İyi 200 Afrikalı Futbolcusu" arasında gösterildi. Kaynak: Dugout