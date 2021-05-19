İSTANBUL ? THODEX SORUŞTURMASI; RANA AZAP TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ
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İSTANBUL ? THODEX SORUŞTURMASI; RANA AZAP TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

THODEX soruşturmasında şirketin finanstan sorumlu çalışanı Rana Azap, savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

THODEX soruşturmasında şirketin finanstan sorumlu çalışanı Rana Azap, savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Thodex soruşturmasında şirketin finanstan sorumlu çalışanı Rana Azap dün gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Rana Azap, burada savcılığa ifade verdi. Savcılık Azap'ı 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarından tutuklama talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Rana Azap'ın hakimlikteki işlemleri devam ediyor.

ZUHAL ÖZER'İN DE SEGBİS'LE İFADESİ ALINACAK

Öte yandan Aydın'da yakalandığı öğrenilen şirketin firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in yengesi Zuhal Özer'in Aydın'da Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) ifadesinin alınacağı öğrenildi.

İSTANBUL ? THODEX SORUŞTURMASI; RANA AZAP TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ
İSTANBUL ? THODEX SORUŞTURMASI; RANA AZAP TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ
İSTANBUL ? THODEX SORUŞTURMASI; RANA AZAP TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ
İSTANBUL ? THODEX SORUŞTURMASI; RANA AZAP TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Thodex soruşturmasında firari olan şirketin yazılımcısı yakalandı
Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şirketin yazılımcısı gözaltına alındı.
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İSTANBUL ? THODEX SORUŞTURMASI; RANA AZAP TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ - Haberler
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