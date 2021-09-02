THK Kayyum Heyeti Başkanı Aşcı: "TUSAŞ ile yangın uçaklarının tamiri konusunda çalışmamız var"

Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşcı, yangın uçaklarının tamir ettirilerek faaliyete geçirilmeleri konusunda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ile çalışma yaptıklarını söyledi.

Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşcı, yangın uçaklarının tamir ettirilerek faaliyete geçirilmeleri konusunda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ile çalışma yaptıklarını söyledi.

Aşcı, THK'de düzenlediği basın toplantısında, "Burası 96 yıllık bir çınar. Markalaşmak kolay bir şey değil. Havadan yangın söndürme, ambulans, uçak imalat hizmeti veriyoruz. Yeni imkanları bulabilirsek uçaklarımızı faaliyete getireceğiz." dedi.

THK'nin otel, iş hanı, ev, dükkan, tarla, zeytinlik gibi taşınmazlarının olduğunu ifade eden Aşcı, Kurumun toplam 108 hava aracının bulunduğunu belirtti.

Aşcı, göreve başladıklarında THK'nin 1 milyar 844 milyon liralık borcu olduğuna dikkati çekerek, "Üniversite kurulunca gelir elde edileceği zannediliyor. Ama elde edilen gelirin öğrencilere harcanması gerekiyor. Benim aklım almadı, rakamları görünce. Bir dernek, 2013'te bankadan 80 milyon dolar kredi çekiyor. Yüksek faiz oranları nedeniyle kredi öde öde bitmiyor." diye konuştu.

"Kayyum Heyeti olmak için herhangi bir talebimiz olmadı"

Geçen aydan beri yaşanan tartışmalara da değinen Aşcı, Medeni Kanun'a göre 3 kişinin THK yönetimine Kayyum Heyeti olarak atandığını bildirdi.

Kayyum Heyeti olmak için herhangi bir talepleri olmadığını, tamamen mahkeme kararıyla atandıklarını anlatan Aşcı, bunu bir vatandaşlık görevi olarak gördüklerini kaydetti.

Aşcı, THK'nin borçlarından 10 bankaya olan 1,5 milyar liralık kısmının yapılandırıldığını belirtti.

THK'nin en önemli işi ve en çok tartışılan konusunun yangın söndürme uçakları olduğunu dile getiren Aşcı, "2021'de kurum bünyesinde 8 yangın söndürme uçağı, 21 helikopter var. 17 ayrı bölgede konuşlanmış durumda. Sağlık Bakanlığına ambulans helikopter hizmeti veriyoruz." dedi.

"Uçaklar çürümeye terk edilmedi"

Uçakları yeniden uçurabilmek için 4 milyon dolara ihtiyaç olduğunu anlatan Aşcı, yangın söndürme hizmetinde geçen yıl gibi bu yıl da yer aldıklarını ifade etti.

Aşcı, "THK uçakları çürümeye terk edildi" iddiasına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Bu iddia asılsızdır. Göreve başladığımızda 4 helikopter eksiğimiz vardı, Sağlık Bakanlığının uyarısı üzerine eksikliği giderdik. 35 milyon dolarlık teminatı kurtardık. Uçaklar çürümeye terk edilmedi. Şu anda ileri bakım yapıyoruz. Sayın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurumumuzu ziyaret etti, kendisi de bakım yapıldığını bizzat gördü."

"Yangın söndürme uçaklarının satılarak tasfiye edildiği" iddiasını da yanıtlayan Aşcı, 5 yıldır kullanılmayan uçakların ihaleyle satışa çıkarıldığını ancak Kovid-19 salgını nedeniyle satılamadığını, bu uçakların Etimesgut'ta park halinde olduğunu söyledi.

"Kayyum, THK mülklerine çökmek istiyor" eleştirilerini çok insafsız bulduğunu vurgulayan Aşcı, "Bu, eleştiri falan değil. Bizleri kasıtlı olarak yıpratmaya, çalışma şevkini kırmaya yönelik ithamdır. Borç yapılırken kurumun mülkleri zaten bankaya ipotek edilmiş, satamazsınız. En yüksek faiz, en yüksek komisyonla krediler kullanılmış, ödeme yapılmadığı için borç artmış gitmiş. Mülklere çökmeye çalışanlara bugüne kadar izin vermedik, bundan sonra da izin vermeyeceğiz." dedi.

Aşcı, göreve geldiklerinden beri ekspertiz değeri 4 milyon 839 bin lira olan 8 mülkün, 8 milyon 562 milyon liraya satıldığını anlattı.

Aşcı, CHP'li belediyelerin taleplerine yönelik soruya ise şu yanıtı verdi:

"Uçakların tamiri için bağış ya da kampanya yaparsanız biz tamir için hazırız, dedik. Onlar da 'uçaklar tamir olursa yangın söndürmede kullanılacak mı?' diye sordular, onun da cevabını herkes biliyor zaten. TUSAŞ ile yangın uçaklarının tamiri konusunda çalışmamız var. Uçakların bakımına ilişkin maliyetin aşağı yukarı 750 bin dolarlık kısmını Kurum bünyesinden karşılıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal