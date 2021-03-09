TFFHGD'de Özkoç 4. kez göreve seçildi
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TFFHGD'de Özkoç 4. kez göreve seçildi

09.03.2021 10:19 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:22
TFFHGD'de Özkoç 4. kez göreve seçildi

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Gaziantep Şubesi Genel Kurulunda mevcut başkan Ömer Tevfik Özkoç, 4. kez göreve seçildi.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Gaziantep Şubesi Genel Kurulunda mevcut başkan Ömer Tevfik Özkoç, 4. kez göreve seçildi.

Özkoç, Şehitkamil Atatürk Spor Salonu'ndaki genel kurulda yaptığı konuşmada, kendilerine her defasında güvenen ve bu göreve layık gören üyelere teşekkür etti.

Süper Lig'de yardımcı hakem olarak da görev yapan Özkoç, Gaziantep'i her alanda olduğu gibi hakemlikte de üst seviyelere taşımak ve buralarda kalıcı olmak adına ellerini taşın altına koyduklarını vurguladı.

Büyük bir çalışma azmi ve memleket sevdasıyla çıtayı daha da yukarılara taşımak üzere çalışmalara kaldıkları yerden devam edeceklerini belirten Özkoç, ilk kez göreve gelmiş gibi hizmet etmeye çalışacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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