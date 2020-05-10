HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

TFF Sağlık Kurulu Üyesi Mete Düren'den kulüplere koronavirüs uyarısı: Geç kalmayalım kaygısıyla hatalı işler yapılıyor

TFF Sağlık Kurulu Üyesi Mete Düren'den kulüplere koronavirüs uyarısı: Geç kalmayalım kaygısıyla hatalı işler yapılıyor
10.05.2020 12:02 | Son Güncelleme: 10.05.2020 12:10

Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mete Düren, kulüplerin koronavirüs sonrasında maçların oynanılması için hazırlanan protokole uygun antrenman yapmadığını ve geç kalmayalım kaygısıyla hatalı işler yapıldığını söyledi.

Kulüplerin federasyonun hazırladığı dönüş protokolüne uymadığını belirten Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mete Düren, koronavirüs sonrasında Süper Lig'e dönüş için hazırlanan kulüplere koronavirüs ile ilgili uyarılarda bulundu.

TFF ve UEFA Sağlık Kurulları'nın üyesi olan Mete Düren, Sözcü'ye verdiği röportajda, "Test yapıldıkça pozitif sayısı artabilir. Devlet, liglerin başlama tarihini açıklamadan 3. evreye girilmez. 3. evre, takım antrenmanlarına başlanması ve sporcuların maskesiz olarak birbirleriyle temas edebilecekleri bir ortamın oluştuğu anlamı taşıyor. Takım çalışmalarına başlamak hem TFF protokolüne hem de İçişleri Bakanlığı genelgesine aykırı. UEFA ve TFF Sağlık Kurulu olarak yaptığımız tavsiyelerde öncelikle tarihin belirlenmesi, onayların alınması gerektiğini bildirmiştik" ifadelerini kullandı.

"HERKES KAMPA GİRMELİ"

"En çok üzerinde durduğumuz konular, sosyal mesafe, hijyen ve daha da önemlisi mutlak izolasyondu. Takımların idmanlar öncesinde test yaptırması gerekir. Toplu antrenmanlar, liglerin başlama tarihinde ve mutlak izolasyonlu kamp halinde yapılabilir. Futbolcusundan aşçısına kadar bu kamp dönemini birlikte geçirmeleri şart. Her gün eve gidilecekse her gün test yapılmalı. Şahsi kanaatim, TFF'nin maçları başlatmaya niyetli olduğu. Tarih açıklanırken 'Şimdilik' dendi ancak bu yanlış algılanmış olabilir. 'Aman geç kalmayalım' kaygısıyla hatalı işler yapılıyor. Avrupa'da pozitif vakalar evde karantinaya alınıyor."

"BÜTÜN TAKIM KARANTİNAYA ALINMALI"

"Bir takımın 6-7 oyuncusunun pozitif çıkması durumunda bütün takım karantinaya alınmalı, maça çıkarılmamalı. Bununla ilgili madde yok, belki de talimatta değişiklik gerekiyor. Almanya Ligi 16 Mayıs'ta başlayacak. Onların ne şekilde devam edeceği bize avantaj oluşturur. Bence en doğrusu liglerin mümkün olan en geç tarihte başlaması."

TFF'nin yayımladığı 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nün Pozitif Test Senaryosu başlıklı 3. maddesinde özetle şu ifadeler kullanılıyor:

* Takım doktoru olası temaslı kişileri belirlemeli.

* 24 saat içinde yeni testler yapılmalı.

* Pozitif vakanın ailesi evlerinde teste girmeli.

* Testlere bir hafta boyunca devam edilmeli.

* Bulgular olumlu sonuçlanırsa minimum 15 gün sonra vaka takıma katılabilir.

* Hastanede yatışı gerçekleşen oyuncunun bu dönemde tekrar maçlara katılımı önerilmez.

TFF Sağlık Kurulu Üyesi Mete Düren'den kulüplere koronavirüs uyarısı: Geç kalmayalım kaygısıyla hatalı işler yapılıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors'tan transfer teklifi almadım Spor
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors'tan transfer teklifi almadım
Lig bitmeden şampiyon olan Karacabey Belediyespor'un Başkanı Ülker, Acun Ilıcalı'ya teklif yaptı Spor
Lig bitmeden şampiyon olan Karacabey Belediyespor'un Başkanı Ülker, Acun Ilıcalı'ya teklif yaptı
Falcao ile yol ayrımına gelen Galatasaray, Hırvat golcü Mario Mandzukic'i gündemine aldı Spor
Falcao ile yol ayrımına gelen Galatasaray, Hırvat golcü Mario Mandzukic'i gündemine aldı
Eski Galatasaraylı Drogba, Fransa'da son 20 yılın en iyi forveti seçildi Spor
Eski Galatasaraylı Drogba, Fransa'da son 20 yılın en iyi forveti seçildi
Fenerbahçeli kaleci Harun Tekin iddialı konuştu: Yeniden 1 numara olacağım Spor
Fenerbahçeli kaleci Harun Tekin iddialı konuştu: Yeniden 1 numara olacağım
Lakers'ın eski yıldızı Shannon Brown, evine giren iki kişiye tüfekle ateş açtı Spor
Lakers'ın eski yıldızı Shannon Brown, evine giren iki kişiye tüfekle ateş açtı
Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek Caner Erkin'e teklif yapmayacak
Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek Caner Erkin'e teklif yapmayacak
Ryan Babel'in vergi kitabıyla yaptığı paylaşım, Hollandalı politikacı Marijnissen'i kızdırdı
Ryan Babel'in vergi kitabıyla yaptığı paylaşım, Hollandalı politikacı Marijnissen'i kızdırdı
Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı kulübün sahibi Işıtan Gün, iddiaları yalanladı: Hiçbir şeyden haberim yok
Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı kulübün sahibi Işıtan Gün, iddiaları yalanladı: Hiçbir şeyden haberim...
Dışişleri Bakanlığı'ndan özel izin alarak Gala Caldirola'yı İstanbul'a getiren Emre Belözoğlu, Isla'nın evliliğini kurtardı
Dışişleri Bakanlığı'ndan özel izin alarak Gala Caldirola'yı İstanbul'a getiren Emre Belözoğlu, Isla'nın...
Wolfsburg, Tolga Ciğerci'nin ardından Max Kruse'yi de transfer etmek istiyor
Wolfsburg, Tolga Ciğerci'nin ardından Max Kruse'yi de transfer etmek istiyor
Chiellini'den Felipe Melo'ya sert sözler: O çürük bir elma
Chiellini'den Felipe Melo'ya sert sözler: O çürük bir elma
Eski Süper Lig topçusunun, öldürdüğü oğlunun hastanedeki görüntüsü ortaya çıktı
Eski Süper Lig topçusunun, öldürdüğü oğlunun hastanedeki görüntüsü ortaya çıktı
Fransız ekibi Lyon, Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor
Fransız ekibi Lyon, Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor
Ercan Taner, beIN Sports ile yollarını ayırdı
Ercan Taner, beIN Sports ile yollarını ayırdı
Beşiktaşlı Burak Yılmaz'dan koronavirüs paylaşımı: Bi sen eksiktin
Beşiktaşlı Burak Yılmaz'dan koronavirüs paylaşımı: Bi sen eksiktin
Tabutla dans eden fenomen grubun lideri Benjamin Aidoo: Essien nedeniyle Chelsea'yi tutuyorum
Tabutla dans eden fenomen grubun lideri Benjamin Aidoo: Essien nedeniyle Chelsea'yi tutuyorum
Mehmet Zeki Çelik: Transfer için talipler var ancak Lille'de mutluyum
Mehmet Zeki Çelik: Transfer için talipler var ancak Lille'de mutluyum
Son dakika: Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir çalışanda koronavirüs tespit edildi
Son dakika: Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir çalışanda koronavirüs tespit edildi
Antwerp'ten ayrılan Sinan Bolat, Beşiktaş'a gelmeye hazır
Antwerp'ten ayrılan Sinan Bolat, Beşiktaş'a gelmeye hazır
Saracchi Galatasaray'da kalmak istiyor: Kariyerime devam etmek istediğim yerdeyim
Saracchi Galatasaray'da kalmak istiyor: Kariyerime devam etmek istediğim yerdeyim
Mbappe, gol krallığı için Ben Yedder'e de ödül verilmesini istiyor
Mbappe, gol krallığı için Ben Yedder'e de ödül verilmesini istiyor
Sancaktepe Futbol Kulübü'nde 4'ü futbolcu, toplam 9 kişide koronavirüse rastlandı
Sancaktepe Futbol Kulübü'nde 4'ü futbolcu, toplam 9 kişide koronavirüse rastlandı
Eski Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne: Bir aslan asla ölmez
Eski Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne: Bir aslan asla ölmez
Kulübüyle sorunlar yaşayan eski Fenerbahçeli Josef de Souza, Galatasaray'ın gündemine geldi
Kulübüyle sorunlar yaşayan eski Fenerbahçeli Josef de Souza, Galatasaray'ın gündemine geldi
Galatasaray'da Fatih Terim ve futbolcuların koronavirüs testleri negatif çıktı
Galatasaray'da Fatih Terim ve futbolcuların koronavirüs testleri negatif çıktı
Djibril Cisse, Fransa'da 100 gole ulaşmak için para almadan oynamaya hazır
Djibril Cisse, Fransa'da 100 gole ulaşmak için para almadan oynamaya hazır
Son Dakika: IFAB, oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e yükseltti
Son Dakika: IFAB, oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e yükseltti
Alanyasporlu N'Sakala: Sadece Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan değil birçok kulüpten teklif geliyor
Alanyasporlu N'Sakala: Sadece Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan değil birçok kulüpten teklif geliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yusuf Aslan Deniz Gezmiş Hüseyin İnan Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ersin Korkut Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Yasemin Özilhan
Spor Arda Turan Ergin Ataman Utku Yuvakuran Cristiano Ronaldo Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mhp Mayıs Aydın Nusaybin
Şu an buradasınız: TFF Sağlık Kurulu Üyesi Mete Düren'den kulüplere koronavirüs uyarısı: Geç kalmayalım kaygısıyla hatalı işler yapılıyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.5.2020 12:23:49. #1.14#
title