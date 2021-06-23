TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri'ni değerlendirdi Açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörü (FGD) Oğuz Çetin, normal sezonu geride kalan 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri'nde çok keyifli ve kaliteli maçlar oynandığını belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörü (FGD) Oğuz Çetin, normal sezonu geride kalan 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri'nde çok keyifli ve kaliteli maçlar oynandığını belirtti.

TFF'nin internet sitesinde açıklamaları yer alan Çetin, federasyonun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde başta Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı olmak üzere kamu kurumlarıyla gerçekleştirdiği iş birliği neticesinde 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri'nin oynandığını kaydetti.

Çetin, genç futbolcuların salgın döneminde sahaya çıkabilmelerini sağlayan TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu, TFF'nin ilgili kurulları, TFF Futbol Gelişim Direktörlüğü ile Süper Lig ve TFF 1. Lig kulüplerine gayretlerinden dolayı teşekkür etti.

Oğuz Çetin, karşılaşmalarda Kovid-19 salgını tedbirlerine uyulması konusundaki sürecin yürütülmesini sağlamak için büyük emek harcayan denetçilere ve sağlık çalışanlarına da teşekkürlerini sundu.

FGD Oğuz Çetin, 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri'nin oynanmasının hem kulüplerin hem de Genç ve Ümit Milli Takım oyuncularının gelişimlerini sürdürmelerine katkı sağlaması açısından önemli olduğunun altını çizerek, "Maçların fair play ilkeleri çerçevesinde geçmesi bizim için bir başka mutluluk kaynağı. Haftalar ilerledikçe liglerde kalite daha da arttı. Çok keyifli, kaliteli maçlar oynandı. TFF olarak genç futbolcu gelişimine büyük önem veriyoruz. Ümit ediyorum önümüzdeki sezon tüm yaş kategorilerinde ligleri oynatacağız. Ayrıca düzenleyeceğimiz eğitim programlarıyla antrenörlerimizin ve oyuncularımızın kendilerini daha da geliştirebilecekleri bir futbol iklimi hazırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Normal sezon maçlarının sona ermesinin ardından Antalya'da düzenlenecek finallere odaklandıklarını belirten Oğuz Çetin, "Şimdi hedefimiz 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri'nde ilk sekiz sırayı alan takımların katılacağı finallerin en iyi şekilde geçmesini sağlamak. Tüm paydaşların sağlığı bu organizasyonlarda da önceliğimiz olacak. Çok güzel karşılaşmalar izleyeceğimize inanıyorum. Maçların yayını için çalışmalarımız sürüyor. Gençlerimiz futbolseverlere keyifli günler yaşatacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay