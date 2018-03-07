Tff'den Zeytin Dalı Operasyonu'na Destek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bugün Kilis'te Zeytin Dalı Operasyonu'na destek için yönetim kurulu toplantısı yapacak.

TFF, ayrıca bu bölgeye şu yardımları yapacak:

1-Malzeme Yardımı (Valilik, Belediye, Emniyet Müdürlüğü, Askeri Yetkililer, Amatör Spor Kulüpleri),

25 bin forma, 21 bin Polo/ Tshirt, 10 bin şapka, bin 500 atkı, bin top - Toplam 58 bin 500 adet

3 bin çikolata, bin 500 kişisel bakım ürünü

2-Emniyet Müdürlüğümüze ait futbol sahasının tadilatı,

3- Suriye sınırındaki Çobanbey beldesine futbol sahası yapımı,

4-Kilis İl Emniyet Müdürlüğümüzün çalışanlarının kullanımdaki fitness malzemelerinin sağlanması,

5-Kilis'te bulunan Amatör Spor Kulüpleri'ne nakdi ve malzeme yardımı