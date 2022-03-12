TFF'den Medipol Başakşehir'in eleştirisine cevap geldi: Hakemlik müessesi yıpratılmak istenmekte

Türkiye Futbol Federasyonu, Medipol Başakşehir Kulübü'nün dün internet sitesi üzerinden hakem atamalarıyla ilgili yaptığı açıklamaya, cevap verdi. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Oluşturulmak istenen güvensizlik ortamı, sadece hakemlerimize değil Türk futbolunun saygınlığına zarar vermektedir" ifadeleri kullanıldı.

''KULÜPLERİMİZİN BÖYLE BİR HAKKI YOK''

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, hiçbir hakeme ayrıştırıcı tutum yapılamayacağı belirtilerek; ''Medipol Başakşehir Futbol Kulübü tarafından, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29. hafta atamalarına ilişkin olarak, gerçekle hiçbir ilgisi olmayan senaryolar üzerinden bazı sorular yöneltilmiştir. Öncelikle herhangi bir hakemimizin görev iadesi söz konusu olmamıştır. Somut bir bilgi olmadan, hakemlerimizi ayrıştıracak tutum ve yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değildir, kulüplerimizin böyle bir hakkı da yoktur.'' ifadelerine yer verdi.

''HAKEMLİK MÜESSESİ YIPRATILMAK İSTENMEKTE''

Açıklamanın devamında, oluşturulmaya çalışılan güvensizlik ortamının Türk futboluna zarar vereceği vurgulanarak ''Ayrıca hatırlatmak isteriz ki, MHK tarafından yeni klasmanların belirlenmesinden itibaren, haksız, mesnetsiz değerlendirmeler ve hayal ürünü komplo teorileri ile hakemlik müessesi yıpratılmak istenmekte ve hedef gösterilmektedir. Maalesef oluşturulmak istenen güvensizlik ortamı, sadece hakemlerimize değil Türk futbolunun saygınlığına zarar vermektedir. Hakemlerimize güvenimiz ve kalan haftalarda en iyi şekilde görevlerini yapacaklarına inancımız tamdır'' dendi.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR NE DEMİŞTİ?



Medipol Başakşehir geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı Merkez Hakem Kurulu'nun aldığı kararları eleştirerek; ''Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı Merkez Hakem Kurulu'nun dün hakemlerle ilgili almış olduğu kararı şaşkınlıkla takip ettik. Süper Lig'de sezonun bitimine kısa bir süre kala böylesine geniş çaplı bir operasyonun yapılmasını anlamsız buluyoruz. Türk futbolunun Dünya'da medarıiftiharı olan, ülkemizi en üst düzey organizasyonlarda temsil etmiş hakemlerimizi itibarsızlaştırarak onlara gösterilen bu 'kırmızı kart', vefa, itibar, emek gibi yüce kavramları yerle bir etmiştir.'' açıklamasında bulunmuştu.