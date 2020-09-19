6 klasman hakeminin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı
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6 klasman hakeminin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu'ndan dikkat çeken bir açıklama yapıldı. TFF'ye bağlı 6 klasman hakeminin koronavirüs test sonuçlarının pozitif olduğu duyuruldu.

19.09.2020 12:20 | Son Güncelleme: 19.09.2020 12:49

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), koronavirüsle gündeme geldi. TFF Sağlık Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre 6 klasman hakemi koronavirüse yakalandı. 4 klasman ve 2 klasman yardımcı hakemin koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığı kamuoyuna duyuruldu.

TFF Sağlık Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dört Klasman hakemimiz ile iki Klasman Yardımcı hakemimizin 17.09.2020 Perşembe günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır."

KARANTİNAYA GİRDİLER

Testi pozitif çıkan hakemler, tedbir amaçlı karantinaya girdi. Kurul, bu gelişmeyi "Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir" sözleriyle aktardı.

6 klasman hakeminin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı

Kaynak: DHA

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