TFF'den Kasımpaşa'ya geçmiş olsun mesajı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kasımpaşa'da iki futbolcunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasından dolayı geçmiş olsun mesajı yayımladı.
14.05.2020 17:32 | Son Güncelleme: 14.05.2020 17:32
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kasımpaşa'da iki futbolcunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasından dolayı geçmiş olsun mesajı yayımladı.
TFF'nin sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Yapılan kontrollerde Kovid-19 testi pozitif çıkan Kasımpaşa Kulübü futbolcularına ve Kasımpaşa camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." denildi.
Kaynak: AA