TFF'den Kasımpaşa'ya geçmiş olsun mesajı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kasımpaşa'da iki futbolcunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasından dolayı geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kasımpaşa'da iki futbolcunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasından dolayı geçmiş olsun mesajı yayımladı. TFF'nin sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Yapılan kontrollerde Kovid-19 testi pozitif çıkan Kasımpaşa Kulübü futbolcularına ve Kasımpaşa camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." denildi. Kaynak: AA