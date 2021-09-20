TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın bir otelde buluştuğu iddiası - Haberler Spor
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TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın bir otelde buluştuğu iddiası

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TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın bir otelde buluştuğu iddiası

TFF Başkanı Nihat Özdemir, eski başkan Yıldırım Demirören ve Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'ın Bodrum'da bir otelde buluştuğu haberleri gündeme gelmişti. TFF'den yapılan açıklamada, "Bu iddialar gerçek dışıdır. Kaldı ki Başkanımız, istediği her başkanla her ortamda görüşebilir" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Başkan Nihat Özdemir'in Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ve eski Tff başkanı Yıldırım Demirören ile görüştüğü iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu.

İşte Tff'den yapılan açıklama:

"Bir televizyon kanalında ve sosyal medyada, Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'in Bodrum'da bir otelde, Galatasaray Başkanı Sayın Burak Elmas ve TFF Eski Başkanı Sayın Yıldırım Demirören ile bir görüşme yaptığına dair asılsız iddialar gündeme getirilmiştir.

GÖRÜŞME İDDİALARI KESİN BİR DİLLE YALANLANDI

İddia edildiği gibi, Sayın Burak Elmas'ın bulunduğu bir görüşme kesinlikle olmamıştır. Kaldı ki, Federasyon Başkanımız, her zaman, her kulüp başkanı ile olduğu gibi Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Burak Elmas ile de her ortamda görüşebilir. Güven ortamını bozmaya yönelik, üzerine senaryolar üretilen, bu tarz mesnetsiz iddiaların Türk futboluna hiçbir faydasının olmadığı aşikârdır. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız."

TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın bir otelde buluştuğu iddiası

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"TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın bir otelde buluştuğu iddiası"
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"TFF Başkanı Nihat Özdemir, eski başkan Yıldırım Demirören ve Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'ın Bodrum'da bir otelde buluştuğu haberleri gündeme gelmişti. TFF'den yapılan açıklamada, "Bu iddialar gerçek dışıdır. Kaldı ki Başkanımız, istediği her başkanla her ortamda görüşebilir" denildi."

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Haber: TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın bir otelde buluştuğu iddiası - Haberler Spor
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