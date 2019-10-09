TFF 3. Lig: Yeşilyurt Belediyespor: 3 - Karacabey Belediyespor: 1
TFF 3. Lig 3. Grup'un 7. haftasında sahasında Bursa ekibi Karacabey Belediyespor'u konuk eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-1 kazanarak ligdeki ilk galibiyetini aldı.
TFF 3. Lig 3. Grup'un 7. haftasında sahasında Bursa ekibi Karacabey Belediyespor'u konuk eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-1 kazanarak ligdeki ilk galibiyetini aldı.
Yeşiltepe Spor Kompleksi 1 nolu sahada Raşit Yorgancılar'ın yönettiği maçta, Yeşilyurt Belediyespor'un gollerini dakika 64'te Vedat Erçin, 68'de Furkan Yiğit, 87'de ve Deniz Işık kaydederken, Karacabey'in tek sayısı ise 27. dakikada Onur Özcan'dan geldi. - MALATYA