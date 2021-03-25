TFF 3.Lig: Isparta 32 Spor: 2 Elazığ Karakoçan FK: 2
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TFF 3.Lig: Isparta 32 Spor: 2 Elazığ Karakoçan FK: 2

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
TFF 3.Lig: Isparta 32 Spor: 2 Elazığ Karakoçan FK: 2

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, ligdeki 26. maçında Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü ile oynadığı maçta 2-2 berabere kaldı.

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Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, ligdeki 26. maçında Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü ile oynadığı maçta 2-2 berabere kaldı.

Isparta Atatürk Stadı'nda bugün oynanan karşılaşmayı Rize Bölgesinden Sinan Dereci, İsmail Ertunç ve Soner Akgün isimli hakemler yönetti. Isparta32 spor Serdar Ümit Deniz'in penaltı golüyle 35 dakikada 1-0 öne geçti. Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü 45. dakikada Muhammed Sak'ın penaltı golüyle eşitliği yakaladı: 1-1

Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü, 78. dakikada Ahmet Can Arık ile yenik durumdan önüne geçti: 1-2. Isparta 32 Spor

87 Dakikada Serdar Ümit Deniz'in ayağından penaltıdan beraberliği sağladı 2-2.

Isparta 32 Spor, 38 puanda kalırken Elazığ ise puanını 32'ye çıkarttı. - ISPARTA

TFF 3.Lig: Isparta 32 Spor: 2 Elazığ Karakoçan FK: 2

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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