TFF 3. Lig: Isparta 32 Spor: 1 Cizrespor: 2
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TFF 3. Lig: Isparta 32 Spor: 1 Cizrespor: 2

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
TFF 3. Lig: Isparta 32 Spor: 1 Cizrespor: 2

Misli.com 3. Lig 3. Grupta Play-Off mücadelesi veren Isparta 32 Spor, Şırnak temsilcisi ve grupta son sıralarda bulunan Cizrespor'a 2-1 mağlup oldu.

Misli.com 3. Lig 3. Grupta Play-Off mücadelesi veren Isparta 32 Spor, Şırnak temsilcisi ve grupta son sıralarda bulunan Cizrespor'a 2-1 mağlup oldu.

Stat: Atatürk

Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz x, Yavuz Bahadır Ordu x, Aykut Küçük x

Isparta 32 Spor: Murat Can Yıldız x, Kaan Dorak x, Semih Üstün x, Kadir Turhan x, Efşan Geçgin x, Serdar Ümit Deniz x (Bekir Karadeniz dk. 46 x), Mustafa Diler xx (Kemal Ünal dk. 86 ?), Mustafa Eraslan x (Mustafa Acar dk. 46 x) Bilal Çebi x (Muhammed Çoban dk. 77 x), Nurettin Çakır xx, Emir Kaan Gültekin xx

Cizrespor: Alp Arda xx, Özgür Kedikli xxx (Hüseyin Arabacıoğlu dk. 64 x), Ekrem Sütçü xx (Ahmet Demir dk. 86 ?) Oğulcan Enes Demiroğlu xx, Burak Yılmaz xx, Emrah Çalışlar xx, Furkan Özdemir xx, Emre İşçiler xx (Serhan Bütün dk. 64 x) Burak Koçer xx, Kağan Kayalı xx, Hakan Doğan xx (Ahmet Güney dk. 79 x),

Sarı Kartlar: Bekir Karadeniz, Kadir Turhan, Kemal Ünal (Isparta 32 Spor), Özgür Kedik, Serhat Bütün, Alp Arda (Cizrespor)

Goller: Özgür Kedikli (dk. 8), Kaan Dorak (dk. 77) (kk) (Cizrespor), Mustafa Acar (dk. 65) (Cizrespor) - ISPARTA

TFF 3. Lig: Isparta 32 Spor: 1 Cizrespor: 2
TFF 3. Lig: Isparta 32 Spor: 1 Cizrespor: 2

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Fuat Oktay Ziya Selçuk Fahrettin Altun
Magazin Cansu Dere Dilan Çıtak Hande Erçel Demet Akalın
Spor Cenk Tosun Şenol Güneş Yılmaz Vural Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TFF 3. Lig: Isparta 32 Spor: 1 Cizrespor: 2 - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 17:35:15. #1.16#
title