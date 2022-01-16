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TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan: 2 Hacettepe: 1

TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan: 2 Hacettepe: 1
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 3. Lig 2. Grup'un 20. haftasında HD Elazığ Karakoçan FK, sahasında Hacettepe'yi 2-1 yendi.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - TFF 3. Lig 2. Grup'un 20. haftasında HD Elazığ Karakoçan FK, sahasında Hacettepe'yi 2-1 yendi.

Stat: Doğukent

Hakemler: Serhad Ürkmez xx, İsmail Semih İleri xx, Ozan Bekar xx

HD Elazığ Karakoçan FK: Eren Yılmaz xx, Şeyhmus Abdulkadir Aksu xx, Ömer Faruk Aydemir xxx, Fatih Kıran xx, İlhan Aslanoğlu xx (Cuma Ali dk. 90 ?), Ekrem Sütçü xx, Eren Çinkılınç xx, Ahmet Can Arık xx (Kadir dk. 63 x), İbrahim Kaya xx (Okan dk. 63 xxx), Kaan Güdü xx, Fatih Kızılay xx

Hacettepe: İhsan Turgut Kirveli xx, Fahrettin Ülger xx, Furkan Ünsal (Mustafa dk. 34 xx), Kemal Emirhan Aydın xx, Atabey Görk xx, Sarp Ekinci xx, Mehmetcan Yıldırım x (Doğan Can dk. 46 xxx), Veli Ortakçı xx, Cebrail Serçek xx, Zafer Göktuğ Erdem xx (Doğukan dk. 69), Kadir Yurttadur xx

Goller: Ömer Faruk (dk. 30), Okan (dk. 79) (HD Elazığ Karakoçan FK), Doğan Can (dk. 74) (Hacettepe)

Sarı Kartlar: Kaan (HD Elazığ Karakoçan FK), Kemal, Fahrettin (Hacettepe) - ELAZIĞ

TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan: 2 Hacettepe: 1

TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan: 2 Hacettepe: 1

TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan: 2 Hacettepe: 1

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TFF 3. Lig 2. Grup'un 20. haftasında HD Elazığ Karakoçan FK, sahasında Hacettepe'yi 2-1 yendi.

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