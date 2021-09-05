TFF 3. Lig: Gümüşhanespor: 0 Ceyhanspor: 0

TFF 3. Lig 3. grupta mücadele eden Gümüşhanespor, sahasında karşılaştığı Ceyhanspor ile 0-0 berabere kaldı.

TFF 3. Lig 3. grupta mücadele eden Gümüşhanespor, sahasında karşılaştığı Ceyhanspor ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

18. dakikada karşılaşmanın ilk ciddi atağı konuk ekip Ceyhanspor'dan geldi. Sağ kanattan hızlı gelişen atakta, kale çizgisine kadar inen Kudret Oben Saraçoğlu'nun arka direğe ortasını takip eden Akın Açık'ın sert vuruşu keleci Cengiz Biçer'in bakışları arasında az farkla auta gitti.

72. dakikada konuk ekip gole çok yaklaştı. Hızlı gelişen atakta Aziz Ceylan'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Mustafa Köroğlu'nun yakın mesafeden vuruşu az farkla auta gitti.

83. dakikada ise Gümüşhanespor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Sertan İrkilmez'in ortasını ceza sahasında iyi kontrol eden Murat Torun müsait durumdaki Halil İbrahim Boşnak'ı gördü. Boşnak müsait pozisyonda iyi vuramayınca takımını mutlak bir golden etti.

Stat: Yeni Şehir

Hakemler: Abdurrahman Haymana xx, Mehmet Mithat Levent xx, Recep Gündüz xx

Gümüşhanespor: Cengiz Biçer xx, Nasrullah Dedemen xx, Sertan İrkilmez xx, Tekin Adar xx (Oktay Pop dk. 67 xx), Rıdvan Okuş xx, Murat Torun xx, Göksel Serhan Durmuş xx (Halil İbrahim Boşnak dk. 46 xx), Umut Aslan xx, Abdurrahman İlkyaz xx, Sancar Yıldırım xx, Mustafa Aydoğan Aydoğdu xx

Yedekler: Burak Karabacak, Onur Emre Yaldız, Yusuf Yağmur, Batuhan İhsan Uçan, Emre Kömürcü

Teknik Direktör: Mehmet Yılmaz

Ceyhanspor: Nusret Can Körümdük xx, Ziya Şakir xx, Selçuk Öztürk xx (Okan Saraçoğlu dk.82 xx), Aziz Ceylan xx (Mert Polat Keklik dk. 88 ?), Kudret Oben Saraçoğlu xx, Abdulkadir Çelik xx (Mustafa Köroğlu dk.65 xx) Zekeriya Çakırca xx, Akın Açık xx (Fatih Yılmaz dk. 65 xx), Mert Canpolat xx, Muhammet Şahin xx, Fatih Kara xx

Yedekler: Yunus Emre Karahan, Serkan Sarıkaya, Yunus Nas

Teknik Direktör: Tayfun Şirin

Sarı Kartlar: Cengiz Biçer, Sertan İrkilmez (Gümüşhanespor), Kudret Oben Saraçoğlu, Fatih Kara (Ceyhanspor) - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı