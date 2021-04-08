TFF 3. Lig: Fethiyespor 0 Belediye Kütahyaspor 0
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TFF 3. Lig: Fethiyespor 0 Belediye Kütahyaspor 0

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
TFF 3. Lig: Fethiyespor 0 Belediye Kütahyaspor 0

Misli Com 3. Lig 2. Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Belediye Kütahyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Misli Com 3. Lig 2. Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Belediye Kütahyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar;

6. dakikada Ali Han Tunçer'in pasında topla buluşan Yakup ceza sahasına girdi. Savunma yerinde bir müdahale ile gole izin vermedi.

7. dakikada Mert kazanılan serbest vuruşu doğrudan kaleye kullandı. Kaleci Osman topu yumrukla uzaklaştırdı.

10. dakikada Cem'in kullandığı köşe atışında Sabri'nin yakın mesafeden kafa vuruşu yandan auta çıktı.

23. dakikada Enes sürüklediği atakta topu ceza sahasına ortaladı. Alican'ın kafa vuruşunda kaleci Serkan topu kontrol etti.

25. dakikada Mert kazanılan serbest vuruşu ceza sahasına gönderdi. Sabri'nin kafa vuruşunda sonuç gelmedi.

26. dakikada Kütahyaspor'un hızlı gelişen atağında Ali Han Aydın'ın şutunda kaleci Serkan yerinde bir müdahale ile gole izin vermedi. Pozisyonun devamında Alican'ın vuruşunda Sabri topu çizgiden çıkardı ve mutlak bir golü önledi.

35. dakikada Ali Han Aydın'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Serkan uzanarak topu çeldi. Dönen topu savunma güçlükle uzaklaştırdı.

43. dakikada Cem'in kullandığı köşe vuruşunda Sabri'nin kale sahasından yaptığı kafa vuruşu üst direkten geri döndü.

45+1. dakikada Ali Han Aydın'ın pasında topla buluşan Güven'in vuruşunda kaleci Serkan topa sahip oldu. İlk yarı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

58. dakikada Hüseyin'in ortasında kaleci Osman boşa çıktı. Topa yükselen Anıl Arıcıoğlu'nun kafa vuruşunda top auta gitti.

Stat: Fethiye Şehir Stadı

Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler xxx, Recep İlker Kor xxx, Gökhan Salduz xxx

Fethiyespor: Serkan Demirkol xx, Hüseyin xx, Sabri xxx, Kutay xx,(Dk. 55 Görkemx), Berkay xx, Yakup xxx, Serhat xx, (Dk. 72 Tahir xx),Cem xx, (Dk.83 Hakan x), Mert xx, Alihan Tuncel xx, Anıl xxx,

Belediye Kütahyaspor: Osman xx, Emrah xxx, Enes xx,(Dk. 75 Erdem xx), Tuncay xx, Güven xxx,(Dk.75 Muhammet x), Ömer xx, (Dk. 45 Murat) Ahmet xx, Alican xx, (Dk.86 Borax), Erdi xx, Alihan Aydın xx,( Dk.75 Fatihx), İsmail xx

Goller:

Sarı Kartlar: Dk. 43 Cem, Dk. 72 Yakup, Dk 80 Berkay,Dk. 84 Mert, Dk. 90+ 3 Teknik Direktör Bahri Kaya (Fethiyespor), Dk. 44 Emrah, Dk. 85 Muhammet (Belediye Kütahyaspor) - MUĞLA

TFF 3. Lig: Fethiyespor 0 Belediye Kütahyaspor 0
TFF 3. Lig: Fethiyespor 0 Belediye Kütahyaspor 0
TFF 3. Lig: Fethiyespor 0 Belediye Kütahyaspor 0
TFF 3. Lig: Fethiyespor 0 Belediye Kütahyaspor 0
TFF 3. Lig: Fethiyespor 0 Belediye Kütahyaspor 0
TFF 3. Lig: Fethiyespor 0 Belediye Kütahyaspor 0
TFF 3. Lig: Fethiyespor 0 Belediye Kütahyaspor 0

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Cahit Özkan Ahmet Davutoğlu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Şeyma Subaşı Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Caner Erkin Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Alanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TFF 3. Lig: Fethiyespor 0 Belediye Kütahyaspor 0 - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 17:32:11. #1.14#
title