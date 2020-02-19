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TFF 3. Lig: Elazığ Belediyespor: 2 - Belediye Derincespor: 4

TFF 3. Lig 2. Grup'un 24. haftasında Elazığ Belediyespor, Belediye Derincespor'a 4-2 mağlup oldu.

19.02.2020 16:06 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:06
TFF 3. Lig: Elazığ Belediyespor: 2 - Belediye Derincespor: 4

TFF 3. Lig 2. Grup'un 24. haftasında , Belediye 'a 4-2 mağlup oldu. Maça Derincesporlu futbolcular Elazığ depremi dolayısıyla, "Sizi en iyi biz anlarız. Geçmiş olsun Elazığ" pankartıyla çıktı.


Stat: Gençlik Merkezi


Hakemler: Erdem Mertoğlu xx, Mesut Hakalmaz xx, Mehmet Şenkaya xx


Elazığ Belediyespor: Engin Olgun x, Emrah Çalışlar xx, Enver Abdullah Filiz xx, Hayrettin Cengiz xx, Ferhat Canlı xx, Arif Şahin xxx, Can Morgül xx, Metehan Andaç Özlü xx, Tuncay Fındıkcı xx, Semih Ekmen xx (Mazlum dk. 84 ?), Gökhan Aydaş (Furkan dk. 8 xxx)


Belediye Derincespor: Yunus Emre Genç xx, Sercan Uslu x (Sefa dk. 63 x), Cihan Halil xxx, Yiğitali Bayrak xx, Melih İnan (Rıdvan Aykan dk. 31 xx), Koray Baykara xx, Özkan Toprak xx (Aykut dk. 70 x), Yunus Özdemir xxx, Efe Karaoğlu xx, Tayfur Emre Yılmaz xx, Bahtiyar Yıldırım xx


Goller: Furkan (dk. 13 ve dk. 53) (Elazığ Belediyespor), Cihan Halil (dk. 41, 77 ve 83), Yunus (dk. 69) (Belediye Derincespor)


Kırmızı Kart: Can Morgül (dk. 80) (Elazığ Belediyespor)


Sarı Kartlar: Metehan, Alaattin Tutaş (Teknik Direktör), Emrah, Mazlum (Elazığ Belediyespor), Özkan, Yunus (Belediye Derincespor) - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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