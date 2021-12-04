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TFF 3. Lig: Bursa Yıldırımspor: 0 Nevşehir Belediyespor: 3

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TFF 3. Lig: Bursa Yıldırımspor: 0 Nevşehir Belediyespor: 3

TFF 3. Lig 1. Grup maçında Bursa Yıldırımspor evinde konuk ettiği Nevşehir Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu.

NEVŞEHİR (İHA) - TFF 3. Lig 1. Grup maçında Bursa Yıldırımspor evinde konuk ettiği Nevşehir Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında Bursa Yıldırımspor, sahasında Nevşehir Belediyespor'u konuk etti. Minareli Çavuş Spor Tesisleri'nde oynanan maçın ilk yarısını 8. dakikada Uğur Uğur'un golüyle 1-0 önde tamamlayan konuk ekip, ikinci yarıda da 71'de Yıldıray Koçal ve 87'de de Samet Dağlı ile sahadan 3-0 galip ayrıldı. - BURSA

TFF 3. Lig: Bursa Yıldırımspor: 0 Nevşehir Belediyespor: 3

TFF 3. Lig: Bursa Yıldırımspor: 0 Nevşehir Belediyespor: 3

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