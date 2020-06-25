TFF 2'nci Lig ve TFF 3'üncü Lig maçları 18 Temmuz'da başlıyor Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF 2'nci Lig ve TFF 3'üncü Lig maçlarının 18 Temmuz'da başlayacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF 2'nci Lig ve TFF 3'üncü Lig maçlarının 18 Temmuz'da başlayacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, TFF 2'nci ve 3'üncü Lig'te sezonun geri kalanıyla ilgili kararı almak için Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda alınan kararda 2'nci ve 3'üncü Lig sezonun 18 Temmuz'da başlamasına karar verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"TFF Yönetim Kurulu, bugün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gündemdeki konuları görüşmek üzere rutin Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirmiştir. Toplantıda Yönetim Kurulu, gündem maddelerinden birisi olan Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen TFF 2'nci Lig ve TFF 3'üncü Lig müsabakalarının tamamlanması konusunda yaptığı değerlendirme sonucunda, daha önce açıklandığı gibi bu iki ligin 18 Temmuz 2020'den itibaren oynatılması kararını vermiştir. TFF 2'nci Lig ve TFF 3'üncü Lig'de kalan müsabakaların programı en kısa zamanda kamuoyuna duyurulacaktır."

Kaynak: DHA