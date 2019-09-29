TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 3 - Uşakspor: 2
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 5. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında Uşakspor'u 3-2 mağlup etti.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 5. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında Uşakspor'u 3-2 mağlup etti.
Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi
Hakemler: Lütfullah Aslan xx, Selman Timur xx, Emre Doğu xx
Sivas Belediyespor: Hayrullah Mert Akyüz xxx, Safa Yıldırım xx, Ercüment Eray Ataklı xxx, Mustafa Aydın xx (Onur Uslucan dk. 61 xxx), Mustafa Aydoğdu xx (Onur Erdem Günel dk. 72 x), Gencay Erten xx (Kerem Kaya dk. 38 xx), Serkan Yavuz xx, Osman Bayrak xx, Şevki Çınar xx, Ömer Faruk Ermeç xxx, Fatih Çolak xxx
Uşakspor: Ersin Aydın xxx, Oğuzhan Yazıcı xx, Kadir Ari xxx, Ömer Akyörük xx, Seçkin Getbay x, Mehmet Bektaş xxx (Ali Say dk. 70 x), Abdullah Balıkçı xxx, Alpay Koldaş xxx, Berat Çetinkaya xx, Mehmet Tuğrul Başkan xx (Levent Aktuğ dk. 70 x), Erdi Zengin xx (Feyyaz Aydil dk. 79 x)
Goller: Ömer Faruk Ermeç (dk. 9 pen.), Ercüment Eray Ataklı (dk. 79), Onur Uslucan (dk. 83) (Sivas Belediyespor), Abdullah Balıkçı (dk. 33), Mehmet Bektaş (dk. 60) (Uşakspor)
Sarı kartlar: Ömer Faruk Ermeç, Safa Yıldırım, Hayrullah Mert Akyüz (Sivas Belediyespor), Berat Çetinkaya, Ersin Aydın, Alpay Koldaş, Abdullah Balıkçı (Uşakspor) - SİVAS