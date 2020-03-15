TFF 2. Lig: Samsunspor: 2 - Zonguldak Kömürspor: 1
1 yendi.
1 yendi. Samsunspor bu sonuçla liderliğini sürdürürken, galibiyet serisini de 12 maça çıkarttı.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Efe Tanrıverdi xx, Vural Gül xx, Nurettin Demir xx
Samsunspor: Nurullah x, Caner Arıcı xx, Yalçın Kılınç xx, Veli Çetin xx, Ramazan Çevik x, Oğuz Gürbulak x (İlyas Kubilay dk. 46 xx), Ferhat Çulcuoğlu xx, Gökhan Alsan xx, Burak Çalık xx, Guido Koçer x (Halil İbrahim dk. 81 ?), Atabey Çiçek x (Ahmethan dk. 75 x)
Zonguldak Kömürspor: Sinan Ören x, Cenk Doğan x, Hakan Çevik xx, Emre Can x, Muammer Sarıkaya xx, Serhat Baştan x (Muhammet dk. 66 x), Metin Yüksel xx, Onurcan Güler x (İsmail dk. 66 x), Berkan Akdeniz xx, Mehmet Öztürk xx, Görkem Güven x (Yiğit Gökoğlan dk. 76 x)
Goller: İlyas (dk. 48), Gökhan Alsan (dk. 67) (Samsunspor), Mehmet Öztürk (dk. 70) (Zonguldak Kömürspor)
Sarı kart: İlyas (Samsunspor) - SAMSUN
Kaynak: İHA